Foto: Paulina Cocina

Ingredientes

Para 2 tapas de tarta redondas

300g. de harina común

150g. de manteca

1 cdita. de sal

1/2 vaso de agua fría

Cómo hacer Masa de Tarta Salada

Poner en un bol la harina y la sal.

Colocar la manteca fría (es importante que esté fría) cortada en trozos, sobre la harina.

Desmenuzar con las manos la manteca con la harina, hasta que quede una especie de arena mojada. No manosear mucho, lo mínimo indispensable. No queremos que la manteca se derrita con el calor de las manos. Este paso también puede hacerse con dos cuchillos o una de esas cositas que usan en los programas de cocina que no sé cómo se llaman… es como un cacho de metal chato… ¿no te estoy ayudando mucho, no?

Una vez que está hecho este arenado, agregar el agua de la siguiente manera: el agua debe estar helada. Podés ponerla antes en la heladera o colocarle un cubito. Se agrega de a chorritos muy pequeños, porque si nos pasamos es un problema. Entonces: ir agregando chorritos y uniendo, hasta que tengamos una masa lisa.

Envolver la masa en papel film y refrigerar hasta el momento de usar. Mínimo media hora.

Al sacar, rociar la mesada con harina y estirar con el palo hasta obtener el tamaño deseado. Es una masa bastante elástica y fácil de manipular. Proceder como con cualquier tartuca de toda la vida.



Preparación 40 minutos (recuerden dejar reposar)

Cocción 10 minutos

Total 50 minutos

Fuente: Paulina Cocina