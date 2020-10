Foto vía GETTY IMAGES

El té negro es de esas bebidas casi nada solicitadas por las personas debido al sabor intenso que posee, pero que, al probarla, te hace enamorarte automáticamente de ella debido a que, a comparación del café o las bebidas energéticas, activa tu cuerpo y lo estimula si dañar al corazón, todo lo contrario, hace que la sangre fluya de mejor manera a nuestro cerebro.

Té negro: lo que tienes que saber de esta bebida

Proviene de la misma planta que el té verde, Camellia sinessi, pero este pasa por un proceso de elaboración de cuatro etapas, marchitamiento, enrollado, fermentación y secado, sus principales características además del sabor intenso es su color oscuro y el olor fuerte.

Esta bebida no sólo es una infusión energizante natural, también es muy sana y ayuda a bajar el estrés al reducir los niveles de cortisol; por razones como esta es que debes de conocer os beneficios del té negro y todo lo que tiene para aportar a tu salud, así ya no encontrarás ningún pretexto para no tomarlo.

Beneficios del té negro

Si eres de esas personas que tienden a olvidar cosas como en dónde dejaste las llaves o cosas así debes saber que entre las grandes propiedades y beneficios del té negro es que te ayudará a mantener tu mente alerta.

Te facilitará la concentración.

Fortalecerá tu aprendizaje y tu memoria de largo y corto plazo mejorará.

Agilizará la forma en la que procesas información.

Los antioxidantes que posee protegen tu cuerpo por dentro y por fuera.

Gracias a lo polifenoles que aporta, el té se encarga de otorgar flavonoides que pueden retrasar o prevenir daños a nuestras células que se exponen a diario a los llamados radicales libres como la mala alimentación, contaminación ambiental, químicos, radiación, entre otras.

Si lo ingieres regularmente te defenderá de infecciones y virus como gripe, problemas estomacales como diarrea o gastritis.

Protege tu piel del envejecimiento prematuro.

Mantiene tu cabello sano, fuerte y brillante.

Las probabilidades de padecer cáncer son mínimas gracias a los flavonoides; en las mujeres reduce el riesgo de contraer cáncer de ovario o mama.

Mejora la circulación sanguínea, ya que los flavonoides mejoran la capacidad de dilatación y contracción de nuestros vasos sanguíneos.

Reduce las probabilidades de un ataque cardiaco o un infarto al miocardio.

Es menor el riesgo de que tus arterias se endurezcan.

El riesgo de tener un accidente cerebrovascular es mínimo.

Disminuye el colesterol, así ayuda a prevenir la mala circulación.

Es bueno para las personas con presión alta e inflamaciones.

Reduce la absorción del azúcar, lo que ayuda a prevenir diabetes.

Si buscas bajar de peso debes tomar té negro, ya que te da la sensación de estar satisfecho ayudando a calmar el hambre.

Es bajo en calorías y sodio, estimula el metabolismo, elimina el exceso de líquido que se acumula y depura y elimina malas toxinas.

Maneja mejor el Estrés gracias a la L-teanina que ayuda a relajarte y concentrarte, reduciendo la hormona del estrés Cortisol.

Mejora la digestión debido a los Taninos, los cuales tienen un efecto terapéutico en dolores intestinales o gástricos.

Previene la formación de caries ya que posee flúor y fortalece el esmalte de los dientes.

Fortalece los huesos por la gran cantidad de fitoquímicos.

Ayuda a prevenir el Parkinson debido a la Teína.

Disminuye cálculos renales.

Es recomendable tomar siempre el té negro con moderación, ya que ingerir más de tres tazas al día elimina las propiedades y beneficios que te aporta y podría traer efectos secundarios para ti como dolor de cabeza, problemas de sueño, zumbido a los oídos y confusión.

Fuente Cocina Fácil