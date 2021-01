Receta de Pan de carne fácil y rápido

Foto: Natura

No se trata de un pan tal como lo conocemos, porque no lleva ningún tipo de harina ni levadura. Es, más bien, un enrollado de carne horneado. Puede estar relleno o no, aunque este último se ha popularizado muchísimo más, especialmente con relleno de huevos hervidos y queso.

Ingredientes para hacer pan de carne

-500 gramos de carne molida

-1 huevo

-Sal y especias al gusto

-4 huevos

-1 zanahoria

-½ pimentón rojo

-½ pimentón verde

-100 gramos de queso rebanado

-100 gramos de jamón

Cómo hacer Pan de carne

Unir la carne molida con el huevo, la sal y las especias elegidas. En este caso, utilizamos pimienta, comino, oregano y ajo en polvo. Amasar bien. Hervir la zanahoria y los huevos por unos 15 minutos desde el momento en el que rompe el hervor. Pasado este tiempo, picar los huevos a la mitad y retira las puntas. Picar también la zanahoria en tiras de ½ cm de ancho, aproximadamente. Por último, haz lo mismo con los pimentones. También pica en tiras el jamón y el queso. Precalentar el horno a 250 °C. En la bandeja que utilizarás para llevar al horno, coloca papel de aluminio y úntalo con aceite. Extiende allí la carne aderezada. Esta debe tener una altura de unos dos centímetros, porque si no, quedará muy delgada. Colocar los huevos y, a los lados, el jamón y el queso; también los pimentones y las zanahorias. Procura que queden muy pegados entre sí para que puedas compactar bien el pan de carne. Con la ayuda del papel de aluminio enrolla la carne para envolver el relleno, procura que quede bien compacto. Envuélvelo completamente con papel de aluminio y sella los lados. Llevar al horno por media hora y, pasado ese tiempo, descubre el pan de carne para que se dore. Déjalo cocinar por unos 20 minutos más, ya que es importante que quede bien cocido en el centro. Servir el pan de carne acompañado con la guarnición de tu preferencia. Algunas opciones son: ensalada verde fresca, papas al vapor, o bien puré de papas, mandioca o zapallo.

Las recetas con carne molida son muy versátiles, porque combinan perfectamente con muchos ingredientes y dan mucho sabor a las comidas.