El perejil es una planta muy usada en cocina para condimentar todo tipo de platos. Sin embargo, sus usos van más allá de potenciar el sabor de la comida, porque posee muchas las propiedades beneficiosas que esta hoja aporta a nuestro organismo.

¿Cómo podemos elaborar una bebida quema grasa?: combinando esta planta con ingredientes también diuréticos, digestivos y adelgazantes.





FOTO: SHUTTERSTOCK

Té de perejil paso a paso

Ingredientes

-500 mililitros de agua

-2 ramas de perejil (si consigues un trozos de raíz mejor)

-1 limón

Opcionales

– Ananá

– Miel

-Canela

Preparación

-Picar el perejil o córtalo en trozos más grandes. El té de perejil para perder peso podrás tomarlo colando la bebida al final o no, de manera que la forma de picarlo dependerá de cómo quieras beberlo.

Truco: La raíz del perejil posee también propiedades digestivas y carminativas pore so recomiendan añadir un trozo al té.

-Calienta el agua con el perejil en una olla a fuego alto hasta que hierva.

Truco: Si consigues un trozo de raíz, agrégalo al agua.

-Agrega una o dos rodajas de limón al té de perejil para adelgazar más rápido. El resto del limón deberás exprimirlo para incorporar el jugo al final. También puedes incorporar una rodaja de ananá, que también es diurética y digestiva.

Truco: Puedes agregar una rama de canela para mejorar el sabor del té y potenciar las propiedades adelgazantes, ya que la canela también favorece la quema de grasa.

-Cocinar a fuego lento durante 10-15 minutos, aparta la olla del fuego, tapar y deja que el agua se infusione durante otros 10 minutos.

Truco: También puedes pasar la infusión de perejil a otro recipiente para taparla, colocando un plato encima si no tienes tapa para ese cazo.

-Puedes colar el té o tomarlo con los pedazos de perejil. En cualquier caso.

Al momento de tomar el té, recomiendan agregar el zumo de limón y, de forma opcional, una cucharadita de miel. La miel también favorece la pérdida de peso debido a que está considerada como un alimento prebiótico, por lo que permite equilibrar el tránsito intestinal.

Para perder peso se recomienda tomar un máximo de tres tazas de té de perejil al día, media hora antes de cada comida. Lo ideal es consumir dos tazas diarias. Al ser natural, no presenta efectos secundarios, no obstante, siempre es recomendable no superar la dosis aconsejada.