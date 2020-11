Cómo hacer tomates secos caseros

En general, los tomates secos son populares en las cocinas mediterráneas, sobre todo en la región de Puglia (Italia). Es habitual ver los tejados de las casas repletos de tomates secándose al sol.

La exposición al aire seco y caliente hace que estos frutos reduzcan su volumen y que se realce el sabor. Además, mediante este proceso se los puede conservar durante periodos de tiempos prolongados, más allá de la época de cosecha.

Además, un artículo publicado en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), señala que el tomate es fuente de licopeno, un pigmento vegetal que tiene propiedades antioxidantes, por lo que ayuda a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas. En el caso del tomate deshidratado, dicha sustancia tiene mayor biodisponibilidad, lo que significa que el organismo puede asimilarlo mejor.

Tradicionalmente, los tomates se secaban en el sol y luego se los combinaba con aceite de oliva y hierbas aromáticas. En la actualidad también se los puede hacer de esta manera o utilizando un horno para acelerar el proceso. También se mantiene la tradición de acompañarlos con aceite, hierbas u otros condimentos.

Además, si usas tomates de tu propia huerta lograrás un sabor especial. Por ese motivo, si te gusta consumirlos, te detallamos qué pasos tienes que seguir para prepararlos.

Para obtener 1 kilo de tomates secos se necesitan entre 13 a 20 kilos de tomate fresco. Resulta más económico seleccionar y descartar aquellos que estén en mal estado en la etapa de lavado que hacerlo luego del procesado.

Ingredientes

-10 tomates maduros.

-1 diente de ajo.

-5 hojas de albahaca fresca.

-Pimienta a gusto.

-1 pizca de sal.

-Aceite de oliva: cantidad necesaria.

Procedimiento

En primer lugar, lavar los frutos para eliminar los restos de tierra. Para ello utiliza agua y recuerda descartar aquellos que estén en mal estado.

Luego secar con un paño limpio y cortar en mitades longitudinales de forma manual o automática. No es necesario retirar la piel, el pedúnculo ni las semillas. Intenta que todos tengan el mismo espesor para que el secado sea parejo. Inclusive, también puedes usar tomates cherry enteros o en mitades.

El próximo paso es sumergirlos entre 30 a 60 segundos en agua hirviendo. Este proceso se conoce como escaldado o blanqueado y sirve para detener la degradación enzimática de vegetales y frutas.

Para ello, hay que colocar los tomates en bandejas, en una sola capa sin amontonarlos, la cara convexa hacia arriba. Espolvorear con pimienta y sal. Tenderá a oscurecerse cuando agregues estos ingredientes.

A continuación, se procede al deshidratado que, puede hacerse al sol o en hornos.

En el primer caso, tienes que asegurarte de que por lo menos en los primeros 4 días no haya lluvias para evitar el desarrollo de hongos. Este paso demora 1 semana y para hacerlo del modo correcto debes guardarlos por las noches para que no absorban humedad. Puedes cubrirlos con un mantel para que no se ensucien.

Si decides secarlos en el horno, hazlo a 66 grados. Según estudios, a esta temperatura se evitará que se oxiden y oscurezcan de más. Este proceso demora entre 6 y 8 horas, debes darlos vuelta de vez en cuando durante este tiempo. Si bien el método es más rápido, la conservación de los tomates durará menos que de la forma tradicional.

Una vez que estén los tomates desecados, colocar en un recipiente esterilizado y agregar el diente de ajo picado, las hojas de albahaca y cúbrelos con aceite de oliva. La idea es que no quede aire para evitar el desarrollo de microorganismos.

Esperar 10 días para que tomen sabor y luego consumirlos. Almacenar en un ambiente oscuro libre de insectos (por ejemplo, en la heladera). Si los conservas en un sitio adecuado duran hasta 20 días.

Tips

Los tomates secos se pueden consumir en ensalada, con pan tostado también agregar a las pizzas y sus salsas.