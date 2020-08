Conocé las frutas con más calorías y qué beneficios tienen

La ingesta regular de frutas y de verduras se relaciona con una menor mortalidad. Los vegetales aportan nutrientes de calidad, esenciales para el funcionamiento del organismo. Por tanto, suprimir su ingesta podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades complejas a largo plazo.

El hecho de que sean calóricas no quiere decir que no sean recomendables. No hay ningún problema en consumir una fruta, por el simple motivo de que contenga más energía que el resto. Únicamente, hay que tener en cuenta es que no hay que excederse en su ingesta, como con cualquier otro alimento.

A continuación, te vamos a presentar las frutas que más destacan en este aspecto.

Banana

Se caracteriza por su contenido en calorías, procedentes de los hidratos de carbono. Cada 100 gramos proporciona 89 calorías.

A nivel de reparto de macronutrientes se encuentran

Fibra: 2,6 g.

Proteínas: 1,1 g.

Grasas totales: 0,3 g.

Hidratos de carbono: 23 g.

Esta fruta, dentro del marco de los micronutrientes, tiene principalmente una cantidad significativa de potasio. Este mineral resulta esencial a la hora de modular los procesos relacionados con la hipertensión, de acuerdo con una investigación publicada en la revista Nutrients.

A su vez, los plátanos son frutas con un alto contenido en fibra, una sustancia clave para reducir los problemas de tránsito intestinal. Se ha demostrado que la ingesta habitual de la fibra procedente de los vegetales disminuye el riesgo de padecer estreñimiento.

Uvas

Se destacan por su aporte energético. Por cada 100 gramos de producto se obtienen 67 calorías. Su contenido en macronutrientes es el siguiente:

Grasas: 0,4 g.

Proteínas: 0,6 g.

Hidratos de carbono: 17 g.

El nutriente más importante de las uvas es un fitoquímico: el resveratrol, que es capaz de producir un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Según un estudio publicado en la revista British Journal of Pharmacology, la ingesta regular de dicho elemento se relaciona con un menor riesgo cardiovascular.

Palta

Si bien todas las frutas comentadas anteriormente se caracterizaban por su contenido en carbohidratos, en este caso, el nutriente predominante son las grasas. Por cada 100 gramos de palta se obtienen 160 calorías. En cuanto a nutrients contiene

Grasas: 15 g.

Proteínas: 2 g.

Hidratos de carbono: 9 g.

Los lípidos del aguacate son de carácter insaturado. Estos se relacionan con un mejor funcionamiento del sistema cardiovascular, según un estudio publicado en la revista The Cochrane Database of Systematic Reviews. Por este motivo es recomendable incluir en la dieta.

Opción saludable

Por muchas calorías que contengan algunas frutas como las nombradas anteriormente, siempre serán mejor opción que los alimentos ultraprocesados, pues no contienen aditivos que resulten perjudiciales sobre las funciones del organismo.