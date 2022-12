Consejos para aprovechar la energía del portal 12:12 y atraer bienestar a tu vida

La fecha del 12 de diciembre tiene un importante significado porque nos habla de toda la energía acumulada que debe fluir, el orden y la justicia. Es un momento perfecto para recargar las pilas y abrirle el paso a nuevas experiencias.

Si querés saber más sobre este portal, te damos 3 consejos para aprovechar la energía del 12:12.

Consejo #1: Limpieza

El 12 del 12 te recomendamos hacer una limpieza profunda en tu vida, tanto en lo interno como en lo externo. Depura todo tu ambiente, lo que te rodea. Tira todo aquello que estás acumulando. Deja ir, deja fluir y atrévete a avanzar. El pasado se quedó ahí, es momento se recibir nuevas cosas.

Consejo #2: Reflexión

Tómate un momento para reflexionar lo que ocurre a tu alrededor. Tus actitudes con los demás, tu forma de pensar. Analiza todas esas situaciones que se quedaron inconclusas en tu interior. Piensa en lo que deseas para tu vida y los caminos que deberás recorrer para llegar a ello.

Consejo #3: Ordena

No solo tomes los papeles y los pongas en tu escritorio, acomódalos. Analiza bien lo que sirve y lo que ya no. Haz una revisión profunda de tu habitación y todo tu hogar para que te deshagas de todo aquello que ya no funciona. Los objetos rotos sácalos a la basura, ya no acumules cosas que ya no te aportan.

Con estos sencillos consejos lograrás que tu entorno se purifique y puedas potencializar los efectos positivos del portal 12:12 en tu vida.