Vamos a los Conceptos para comprender mejor.

Contabilidad: Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa o entidad.

A partir del anterior concepto puedo deducir este en el ámbito de las emociones.

Contabilidad Emocional sistema de control y registro de emociones pasadas, presentes y heredadas, registro de momentos emocionales emitidos y shock emocional recibido por el entorno, por un suceso o una persona. Cabe tener en cuenta que existe una memoria emocional, y una herencia emocional. Se debe agregar los nuevos descubrimientos de la epigenética.

Como llevar la contabilidad emocional en la práctica:

Lo que cuenta es sacar la sabiduría de la experiencia que vivimos, y esto nos ayuda a cerrar ciclos nos importa de que tema sea, cada día vivimos sucesos diferentes que nos permiten aprender o desaprender la lección de lo que ocurre y así dejar de repetir las mismas experiencias una y otra vez, si puedes aprender a llevar la contabilidad emocional da por hecho que la vida te dará experiencias diferentes si logras empezar a tomar riendas al asunto, lo importante es estar atento a lo que estoy sintiendo. Lo importantes es aprender a cerrar ciclos repetitivos que vamos teniendo.

Todo comienza por mí. Si Trabajo en mí y yo estoy bien, el entorno estará bien, mi trabajo estará bien, mi familia estará bien, las relaciones sociales donde me muevo estarán bien, tenemos una misión que es la de ser feliz, brillar y contagiar el brillo a otro, a ese otro que pase por al lado en el momento que sea. Es un sistema de efecto disparador potente.

En la Universidad de Barcelona, cuando curse el posgrado de Educación Emocional y Bienestar conocí una guía maravillosa que me permite desarrollar cada trabajo en el universo emocional se trata del pentágono sobre las competencias emocionales, es decir, todos los seres vivientes podemos desarrollar competencias, no importa la edad que tenga, todo vale, solo hay que entrenarlas, para ello se necesita estar atentos cada lado corresponde a un área a desarrollar:

Conciencia emocional

Regulación emocional

Autonomía emocional

Competencias Sociales

Competencias para la vida

El arte de escribir la libreta emocional (registro)

Al tener en cuenta estas competencias podre entrar a trabajar en mi la Contabilidad Emocional y para ello desarrolle una serie de preguntas que pueden ayudar. Ante todo, para hacer este trabajo te recomiendo que tengas a mano tu libreta o diario emocional, es como un registro, ese que tanto insisto a que lo lleves cada mañana, debería ser bien temprano cuando el inconsciente aún está latiendo, sale lo bien genuino y que apuntes como te sientes, tus deseos, tus sueños, lo que no hay que olvidar es de escribir siempre en abundancia nunca en carencia, si nos posesionamos desde la carencia entramos en desventaja.

Otro tema es intentar analizar desde el territorio quiere decir salir un poco de mapa y verme lejos de la situación, traer objetividad y sumar empatía, ponerme en el lugar del otro. Analizando como me sentiría yo en el lugar de él. Y no te olvides que “Escribir libera, sana y renueva. “

1 Primero yo lo más importante

Que aprendí de mi en esta situación o relación:

¿Cuántas cosas di?

Lo hice por amor, genuino o por ser aceptada o querida/o?

¿Qué herida aparecieron en mi en esta situación? nombrarlas.

Fui justo conmigo o con el otro

Me mentí a mi mismo

Que aprendí de mi

2- Vamos por el otro, él o ella.

Que aprendí de esta situación o persona.

Como me trato

Que me enseño su trato

Que podría integrar en mi para que no vuelva a ocurrir

Que creencias tengo que soltar para dejar de atraer lo mismo de siempre

Puedo perdonarlo/la

3- Vamos con la relación

Que aprendí de esta relación o situación

Que cosas puedo soltar de lo que ocurrió

Podría perdonar por no haber tenido las herramientas para obrar mejor

Podría perdonar a la persona o relación

Podría dar las gracias por la lección que me enseño

Estaría dispuesto a sanar y empezar de nuevo otra experiencia.

“Tú no decides quien entra en tu vida, pero si quien se queda”

A nuestras vidas llegaran personas yo las llamo “maestros” todas, pero todas hasta las que dañaron muy profundo mi vida, me enseñaron algo, eso hizo posible que se modele lo que hoy soy, reconocer sin victimizarme sin entrar en la queja, hace posible que pueda reconocer su paso por mi vida, su paso de construcción, todo fue necesario, para formar lo que uno es. Siempre hay tiempo para mejorar yo soy una convencida de que venimos en esta vida para “evolucionar”, hasta que no avanzamos soltamos, sanamos y liberamos no podemos seguir y pasar a la otra etapa de la vida, se repiten patrones, repetimos historias por generaciones, hay tabúes, falsas creencias y ataduras que no nos dejan avanzar. A mi me paso en lo personal. Es por ello que enamora el trabajo persona, sé que soy una persona imperfecta, pero con muchas ganas de mejorar, con muchas ganas de contagiar lo bueno que me sucede, y avisar el camino que esta malo para ahorrar dolores emocionales. Te recomiendo llevar tu contabilidad emocional, trabajar en vos, de adentro hacia afuera y veras como atraes la abundancia en tu vida, somos seres abundantes, y nos merecemos lo mejor, pero nada llueve del cielo, lo único la lluvia, esto requiere un trabajo que a veces no es fácil remover dolores, heridas pero te animo a que tomes fuerza, es un momento en cuanto lo reconoces, lo aceptas, agradeces y liberas, todo en la vida cambia, y uno recibe el ciento por ciento aun mejor de lo que deseaba.

Te recomiendo ejercitar la respiración te ayuda a concentrarte en tu cuerpo, te ayuda a meditar y esto es lo que hace posible que tu mente descanse, se desaceleren los pensamientos y exista la claridad mental.

Verónica Garcia Torrent – Presidente Fundación Corriente por los Niños