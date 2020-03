Coronavirus: cómo tomar mate y evitar contagios

Tras la polémica por las palabras del diputado nacional, Fernando Iglesias, sobre erradicar “la horrible costumbre del mate”, el INYM lanzó una serie de medidas que hay que tener en cuenta a la hora de tomar el mate para disminuir la expansión epidemiología.

En Argentina, el mate es lo que más se consume después del agua, pero más que una infusión, una bebida, es un elemento cultural que conecta a todos los argentinos, no distingue zona, edad, sexo, clase social.×

En ese sentido, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) declaró que actualmente, tanto a nivel mundial como nacional, se atraviesa una situación sanitaria muy especial que requiere ciertos cuidados en la manipulación de los utensilios que usamos para cocinar y alimentarnos. “El mate, no es la excepción, y así como no hay que compartir los cubiertos o los vasos, es muy importante que no compartamos el mate“, destacaron los especialistas.

En busca de querer concientizar a la población, aconsejan tomar el mate de manera individual. “El mate cebado debe ser consumido de forma individual, y que los utensilios (mate, bombilla y termo) deben ser higienizados luego de cada uso“, explicaron los especialistas.

“El raspado de residuos sólidos, lavado con detergente , enjuague , desinfección con lavandina o agua caliente y secado al aire de todos los elementos después de cada uso, es de fundamental importancia para prevenir el contagio del COVID19“, amplió la entidad en el comunicado.

Para finalizar, aseguraron que iniciarán una una campaña de comunicación para brindar información precisa y certificada sobre cómo seguir disfrutando de “nuestra” infusión nacional de forma segura.

