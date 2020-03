Coronavirus: cómo y con qué desinfectar superficies

En la coyuntura actual es muy importante extremar las precauciones higiénicas con el fin de evitar infecciones, debido a que el COVID-19 es un virus extremadamente contagioso. No solamente advierten acerca de la importancia de lavarse las manos para poder combatir la enfermedad, sino también insisten (como es natural) en la limpieza de aquellos objetos que entren en contagio con los pacientes, puesto que se desconoce cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie, pero podrían ser horas o incluso días, según algunos estudios.

Por ello quizá ya no llaman tanto la atención las medidas que, comprobábamos hace un mes, Corea del Sur tomaba, fumigando a los evacuados de Wuhan. Si en estos momentos tenemos que pasar mucho tiempo en casa debido al aislamiento, es lógico que extrememos las precauciones en nuestro hogar de cara a no contagiarnos o, si hay algún familiar que ya está enfermo, que no se propague aún más.

El enfermo

El Ministerio de Sanidad recomienda que permanezca en su habitación, que esta esté ventilada y a poder ser con la puerta cerrada. También debe evitar las distancias menores de dos metros con las personas con las que conviva, nada de visitas y tener un producto de higiene de manos y un cubo de basura en el interior del cuarto. También sería buena idea que tuviera un baño de uso personal, a ser posible.

Cómo hacerlo

El resto de habitantes de la casa, por supuesto, deben extremar las precauciones.

En la cocina, utiliza el lavavajillas siempre que puedas y, si no tienes, friega con agua caliente. Por supuesto, no compartas ningún utensilio.

En el baño, límpialo (también el inodoro) con bayetas desechables y lejía. El amoniaco también es una buena opción. Tanto en esta parte de la casa como en la cocina deben extremarse las precauciones.

En el salón y las habitaciones, si tu sofá tiene funda, lo mejor que puedes hacer es quitarla para desinfectarla. Limpia las ventanas por dentro y por fuera y no sacudas la ropa. Procura lavar también las cortinas y cualquier otro textil susceptible de limpiarse como las fundas de almohada o las toallas, al igual que los armarios por dentro. Lava la ropa del paciente en una colada aparte.

Utiliza mascarilla y guantes para limpiar la casa.

Limpiar no es desinfectar

El problema de este virus es que es nuevo y, por tanto, tenemos muy poca información al respecto sobre él. Como no sabemos realmente cuánto tiempo sobrevive en las superficies, el temor es mayor. Como indica la periodista Sarah Zhang en ‘The Atlantic‘: «Hasta hace cosa de unas semanas, la limpieza significaba únicamente el pasar un poco el polvo y hacer la cama. Entonces llegó el coronavirus y todo cambió. Primero cerraron los colegios y luego los trabajos, y ahora parece que, a causa del miedo, comienza a haber conciencia del asunto».

La periodista recalca también que, en tiempos de esta pandemia, es fundamental desinfectar los pomos de las puertas, los pasamanos, los teclados… todo aquello que se toca con frecuencia. Por si tienes dudas sobre la diferencia entre limpiar y desinfectar, el primero se refiere sólo al uso del agua y del jabón para hacer desaparecer la suciedad y la mayoría de los gérmenes.

La desinfección, en cambio, se refiere al uso de soluciones limpiadoras que contienen ingredientes que matan a las bacterias y otros gérmenes.

Por lo tanto, sin ponernos paranóicos, lo mejor es limpiar (y desinfectar) la casa varias veces al día, especialmente aquellas partes más susceptibles de albergar el virus, y recordar lavarnos las manos siempre al terminar y dejar a los productos de limpieza que actúen el tiempo requerido, leyendo antes las etiquetas para conocer su uso. Y mucho ánimo.

Unite al canal de Telegram de Misiones Cuatro, click acá!

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!