¿Cuáles son los destinos argentinos para descubrir según tu signo del zodíaco?

BUENOS AIRES. Creas o no en los signos zodiacales y las predicciones del horóscopo, no se puede negar que todas las personas sienten alguna conexión con su signo y sus características. Durante este año, un 73% de la comunidad viajera argentina está de acuerdo y dice que va a decir que sí a cualquier oportunidad de viajar que se les presente, si el bolsillo lo permite*. Si compartís esas ansias de viajar, pero no te podés decidir en un destino, Booking.com, el líder digital con la misión de hacer que conocer el mundo sea más fácil para todos, te ayuda a elegir cuál es tu destino ideal según tu signo del zodíaco.

Acuario: Cerro Uritorco (Córdoba)

Para los acuarianos y acuarianas, por lo general personas independientes, un destino fuera de lo común es ideal para su mente creativa, donde puedan rodearse de energías diferentes. ¿Qué mejor destino que el Cerro Uritorco? El Uritorco es un cerro de 1949 metros situado en el norte del Valle de Punilla, próximo a Capilla del Monte a poco más de 100 km de la capital de la provincia. Este cerro alberga varias historias, tragedias, leyendas y ovnis. Peregrinaciones, fraternidades cósmicas, energías místicas, canales de noticias, películas y otras curiosidades acrecentaron su importancia y lo transformaron en un centro turístico que traspasó los límites de la provincia para instalarse como nuestra Área 51.

Piscis: Valle de la Luna (San Juan)

La comunidad viajera pisciana busca experiencias enriquecedoras, llenas de tranquilidad y relax, que den rienda suelta a su imaginación. Si Piscis es tu signo, visitar el Valle de la Luna es algo que no te podés perder. Formalmente conocido como el Parque Natural Provincial Ischigualasto es uno de los mejores lugares para realizar astroturismo por la claridad de sus cielos y sus paisajes desérticos similares a la superficie lunar tienen formaciones rocosas impresionantes en áreas como el “Valle Pintado” y la “Cancha de Bochas”.

Aries: Puerto Iguazú (Misiones)

Adrenalina, aventura y desafíos extremos son un sueño para un ariano o ariana. Todo esto y más lo podrás encontrar en Puerto Iguazú, conocida por ser el hogar de una de las siete maravillas naturales del mundo: las Cataratas del Iguazú, un conjunto de 270 cataratas formadas sobre el río Iguazú, en el límite entre la provincia de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Su mayor atracción es su salto de mayor caudal y con 80 metros de mayor altura: la Garganta del Diablo. Además, es ideal para quienes deseen hacer senderismo, explorar la selva misionera y probar la cocina local. Asimismo, se puede visitar el hito de la Triple Frontera, donde en la unión de los ríos Iguazú y Paraná convergen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay.

Tauro: Mendoza

El destino ideal para un taurino o taurina es donde pueda disfrutar de los placeres simples y pasar tiempo en familia. Además, un 73%** de los argentinos reveló a Booking.com que durante sus próximas vacaciones tiene ganas de apreciar las experiencias más simples. La provincia de Mendoza, internacionalmente reconocida como uno de los mejores destinos para los amantes del vino, es un destino perfecto para disfrutar al aire libre y de la tranquilidad. Se pueden conocer las tradicionales bodegas y disfrutar de sus paisajes, mientras visitan pequeñas localidades, parques y bosques. Se puede conocer el Parque General San Martín, que abarca 86 hectáreas de expansión con 17km de recorrido, donde se pueden realizar diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales.

Géminis: Trelew (Chubut)

La personalidad extrovertida de una o un geminiano lo lleva a querer explorar por todos lados. Puerto Madryn es un destino ideal para explorar la naturaleza, por sus increíbles avistajes de ballenas, buceo con lobos marinos y también disfrutar de gran tranquilidad. Se suman su paseo costero con gran diversidad de restaurantes, el Ecocentro, museo sobre un acantilado con exhibiciones de la naturaleza de la Patagonia, y la famosa Península Valdés que alberga pingüinos, elefantes marinos y orcas.

Cáncer: Villa la Angostura (Neuquén)

Dos elementos que definen la personalidad de una o un canceriano son la amistad y el cariño, por eso, si sos de cáncer, vas a apreciar un destino acogedor como Villa La Angostura. Esta ciudad está ubicada en la provincia de Neuquén y forma parte de uno de los corredores turísticos más importantes de la Patagonia. Se encuentra rodeada de paisajes naturales en todos sus puntos cardinales, desde cerros, lagos azules y bosques nativos, su flora y fauna autóctona también son un gran atractivo para disfrutar cuando se visita, no por nada se conoce a esta ciudad como el “Jardín de la Patagonia”.

Leo: Mar del Plata (Buenos Aires)

La personalidad de un leonino o leonina está llena de valentía y coraje, les encantan los nuevos desafíos y compartirlos con amigos, para los nacidos bajo este signo el destino ideal es Mar del Plata. Durante el día pueden disfrutar de la playa con amigos, o aventurarse en clases de kitesurf, stand up paddle o surf, la ciudad ofrece innumerables actividades y una vida nocturna única a orillas del mar. La gastronomía se basa generalmente en la pesca del día y no se puede desaprovechar.

Virgo: El Calafate (Santa Cruz)

Los virginianos están caracterizados por el orden y control, se dice que son estrategas, pero sin dejar de lado el cariño y la compasión, el mejor destino para ellos es El Calafate, una ciudad ubicada estratégicamente para los turistas y con una población no muy grande. Especial para quienes quieran combinar tranquilidad y nuevas experiencias, desde esta ciudad se puede realizar la visita al Parque Nacional Los Glaciares, donde se encuentra el imponente Glaciar Perito Moreno, uno de los más conocidos no solo en Argentina sino también en el mundo. Además, cuenta con actividades al aire libre como cabalgatas, exploración de cuevas y visitas a la reserva ecológica Laguna Nimez, la variedad de alojamientos también ofrece espacios de relajación y spa para quienes lo deseen, si tienen suerte en invierno las postales nevadas son únicas.

Libra: Bariloche (Río Negro)

Libra caracterizado por la balanza requiere un perfecto equilibrio para todo lo que hagan en su vida, a su vez está regido por el Venus, el planeta del amor. Una ciudad que sin dudas va a enamorar a Libra es Bariloche, sus paisajes exuberantes con montañas y lagos, alojamientos únicos entre la naturaleza y una ciudad pintoresca que está perfectamente preparada para el turista. Bariloche combina aventuras como esquí en el cerro Catedral, snowboard en el cerro Tronador, paseo en lago como el Mascardi hasta llegar a la base del glaciar Ventisquero Negro, todo eso y más con el mejor chocolate del país, las fábricas se encuentran en la calle principal de la ciudad y son una parada obligatoria. A ellas se puede sumar un recorrido por algunas de las compañías de cerveza artesanal de la zona.

Escorpio: Salta

Quienes son de este signo se caracterizan por ser ambiciosos y tener cierta exaltación a menudo, requieren constantemente tener algo que encienda su osadía sin dejar el glamour de lado, para ellos Salta es el mejor destino. Salta combina paisajes, aventuras y buena gastronomía. Los hospedajes que ofrece la ciudad se destacan por su categoría, a su vez se encuentra una amplia variedad de museos, para hacer compras hay centros comerciales y también mercados artesanales. La comida típica de Salta siempre está acompañada por un buen vino producido en Cafayate y algún espectáculo musical de la región. Antes de irse hay que pasar por el teleférico San Bernardo para tener unas fotos con un fondo increíble y recorrer sus bellas iglesias.

Sagitario: Rosario (Santa Fe)

Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por su entusiasmo por la vida, la alegría y los planes con amigos. Les encanta conocer cosas nuevas y siempre logran encontrar algo especial para hacer, es por eso que su destino ideal es la ciudad santafesina, donde hay muchas actividades por hacer y lugares por descubrir, empezando por las playas de La Florida, un balneario a orillas del Río Paraná con vista al puente Rosario-Victoria. El día sigue con una visita al monumento de La Bandera y un descanso en algunas de las plazas o el Parque Independencia, y ¿Por qué no terminar con una rica cena? Por la calle Pellegrini seguro hay un nuevo restaurante por descubrir.

Capricornio: Ushuaia (Tierra del Fuego)

Uno de los signos más prácticos del zodíaco, pero también valiente, para Capricornio no hay nada más atractivo que una aventura llena de acción y nuevos desafíos, es por esto que un destino en el “Fin del Mundo” es ideal. Ushuaia combina historia y nuevas aventuras, por un lado, está el antiguo penal o “Cárcel de Reincidentes” conocido antiguamente por alojar presidiarios de alta peligrosidad, actualmente funciona como museo, también está el “Tren del Fin del Mundo”, una atracción que recrea el recorrido que hacían los presos de dicha cárcel al buscar leña para calentarse antiguamente, ¡solo para valientes! Por otro lado, opciones de aventuras sobran, esquí en el Cerro Castor no puede faltar, snowboard o trineo para disfrutar al pie del glaciar Martial, caminatas con raqueta de nieve, senderismo por bosques para el avistaje de flora y fauna única.

