Diez secretos del Universo Emocional

El éxito de una persona acontece según la habilidad emocional para ello necesitamos aprender sobre el Universo Emocional estoy convencida de que el mundo cambiario si cambio en mi familia en mi entorno en mi ciudad en mi país y así como un nuevo virus vital comenzamos a reinventar esto qué nos toca vivir.

La vida consiste en como sortear obstáculos de la mejor manera posible para ello necesitamos vivir en un ambiente de bienestar general. Comenzar a despertar conciencia de lo que sucede dentro nuestro, convirtiéndome actor de esta hermosa película, atravesando los diferentes roles, porque pasar a ser observador de mí mismo es la clave, otro aspecto importante es qué también puedo ser director y creador de mi realidad, pero para ello debo saber dónde estoy, qué quiero y hacia donde quiero llegar.

Qué es la Inteligencia Emocional

Mayer y Salovely, definieron por primera vez este término: “la inteligencia emocional es la habilidad de controlar nuestras emociones, y las de los demás, discriminar entre ellas, y usarlas para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones” Más adelante estos investigadores concretan más la definición y dividen la inteligencia emocional en cuatro niveles:

1. Percepción, valoración y expresión emocional

Este nivel habla de la habilidad para percibir las emociones propias y ajenas (identificar la emoción en nuestro cuerpo con sus pensamientos asociados) y también la habilidad para expresar nuestras emociones y las necesidades que van asociadas a estas emociones. Por ejemplo, percibo que estoy alegre y me doy cuenta que mi necesidad es compartir esta alegría con alguien. Este primer nivel de IE, también incluye la capacidad para identificar emociones falsas o verdaderas.

2. Utilización de las emociones para facilitar el pensamiento

Las emociones nos ayudan para resolver problemas, aunque no seamos del todo conscientes de ello. Influyen en nuestra motivación, atención, flexibilidad y facilitan nuestro pensamiento creativo.

3. Comprender analizar y utilizar el conocimiento emocional

Esta habilidad nos ayuda a poner nombre a las emociones, además de poder interpretar su significado y comprender sentimientos complejos como, por ejemplo, el amor o la empatía. Además, nos permite reconocer cómo cambiamos de una emoción a otra.

4. Regular las emociones para promover el conocimiento emocional e intelectual

Esta habilidad nos permite: estar abiertos a todas nuestras emociones (tanto si son más agradables, cómo más desagradables) además de regularlas para que no nos desborden.

Todos somos inteligentes emocionales

Todos tenemos la capacidad de aprender, fomentar y desarrollar la inteligencia emocional. Es importante que aprendamos a usarla en nuestra vida diaria porque es un factor de protección ante cualquier malestar psicológico que podamos tener. Además, también ayuda a protegernos de diferentes tipos de trastornos mentales.

Universo Emocional en 10 claves

1.Ten interés por lo que te pasa por dentro

Tener interés por tu por tu propio autoconocimiento es básico para que puedas desarrollar de manera progresiva tu IE. Ten curiosidad por descubrir tus sensaciones y emociones sin juzgarlas.

2. Percibe las sensaciones físicas de tu cuerpo

Percibe qué sensación estás sintiendo en tu cuerpo. Quizá es un cosquilleo, una presión en el pecho, un nudo en la garganta, una bola en el estómago…

3. Etiqueta la emoción

Ponle el nombre de una emoción a esta sensación física que estás experimentando ahora. ¿Esta sensación, es tristeza, miedo, enfado o alegría?

4. Utiliza tu respiración, no juzgues la emoción, sólo respírala

Ahora que sabes el nombre de la emoción, ya conoces quien ha venido a visitarte. Prueba de dejar que esté en tu cuerpo un rato. No intentes cambiar nada, ni modificar la emoción. Sólo céntrate en respirar lo que estás experimentando. Aunque sea un poco incómodo.

5. Identifica que pensamientos vienen asociados con la emoción que estás sintiendo

¿Ya has etiquetado la emoción que estás sintiendo en tu cuerpo ahora mismo? Entonces observa que pensamientos vienen asociados. La tristeza o la rabia, a menudo, vienen acompañados de pensamientos del tipo: – no me debería sentir así, no puedo estar triste, es mi culpa, etc.

6. Regula tus emociones, y busca la intensidad sana para expresarlas

Actuar con inteligencia emocional, también es, aprender a regular nuestras emociones antes de expresarlas. Buscar la intensidad adecuada, para decir lo que estoy sintiendo. Ej: Quizás necesitas respirar o dejar pasar un tiempo, antes de expresar tu enfado.

7. Expresa tus emociones y compártelas, no te las guardes

Es mejor compartir nuestras emociones con las personas que nos rodean, para que no se enquisten dentro de nosotros. Toda emoción que resistas, persiste en tu cuerpo y no te permite avanzar.

8. Muestra empatía y presta también la atención a las emociones de los demás

Ya sabes reconocer tus emociones, ahora puedes fijarte en tu entorno. Mostrarnos con una actitud compasiva y empática hacia nuestro entorno nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia emocional y nos hace más felices. Siempre que no nos olvidemos, primero, de atendernos a nosotros. Recuerda que el egoísmo sano existe, por algo. Ej: Ponte en la piel de los demás, ¿cómo se debe estar sintiendo mi compañero de trabajo, y mi pareja cuando discutimos o le reprocho algo?

9. Utiliza tus emociones para relacionarte

Una manera para mejorar tus habilidades sociales es expresando tus emociones con los demás. Se sabe que una expresión emocional sana nos ayuda a mejorar nuestro bienestar psicológico. Aprendemos mejor si nos emocionamos, y también nos relacionamos mejor si hacemos que nuestras emociones intervengan con los demás. Nuestros vínculos serán más sinceros, más profundos y tendrán mayor significado para nosotros.

10. Disfruta de tus emociones, dales espacio a todas

Desarrollar la inteligencia emocional, también significa que, todas las emociones son adaptativas y necesarias para nuestra vida. Tanto las que disfrutamos más y nos resultan agradables (alegría, tranquilidad) como las que disfrutamos menos y nos resultan más desagradables (miedo, tristeza, enfado). Por tanto, dales espacio a todas y permítete pasar a la acción con tus emociones. Si las bloqueas, estás congelando la posibilidad de sanarte por dentro y por fuera.

Como conclusión podríamos decir, la inteligencia emocional es fundamental para tener una vida más feliz y con sentido. La buena noticia es que se puede aprender, y que nunca es tarde para realizar un buen crecimiento emocional y aprender de nuestras emociones.

Una vez qué se enciende la luz sabemos dónde están los obstáculos y no volvemos a tropezar con ello, lo mismo sucede con el universo emocional, al despertar la conciencia se develan los misterios los miedos se desvanecen y comenzamos a ser actores de esta hermosa película qué es la vida.

Este trabajo lo realizo leyendo, investigando, sacando apuntes de conferencias. Deseo de todo corazón que el camino de la vida no duela tanto. Que puedas agradecer hasta por las desgracias. “Gracias” debería convertirse en la palabra mágica.

Si necesitas alguna consulta no dudes en comunicarte, trabajo en acompañamiento personal basado en educación emocional. Posgrado en Educación Emocional y Bienestar Universidad de Barcelona

(*) www.Verogarciatorrent.com

Facebook: Vero García Torrent.

Instagram: Verogtorrent

YouTube: Veronica García Torrent