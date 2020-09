El diálogo es la herramienta principal para prevenir el suicidio

POSADAS. “Las relaciones sociales hace mucho a la salud mental y actúa de forma protectora”, declaró Marianela Martinek.

En ese sentido, dijo que el suicidio se puede prevenir. “Hablar es lo principal”, precisó la especialista.

Con respecto a las señales de alerta, dijo que el “aislamiento social es directriz”.

También, que hay que prestar atención a los “cambios anímicos abruptos”.

Pandemia

Con respecto al periodo de cuarentena por el coronavirus dijo que “no creció el nivel suicidio. Con la cuarentena no, hasta ahora no hay incremento medido”, explicó Martinek.

Por otra parte, con respecto al rango etario dijo que hay que prestar atención entre los 15 hasta los 24 años.