Un dimanche après-midi dans mon quartier de travail, le 5e. Avec les nounours @LGobelins de sortie et un beau moment avec @MCLemardeley et @Anne_Hidalgo.

Bienveillance, bonne humeur et la volonté d'un @ParisEnCommun pour une vie urbaine apaisée face au climat et au #COVID19 pic.twitter.com/wSFwACoTnY