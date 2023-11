Fans del Mate: un proyecto que se acrecentó con el paso del tiempo

Los fanáticos del mate ya tienen su día y es el 5 de noviembre. Fue instaurado por Fans del Mate, que es una comunidad integrada por los amantes de esta popular infusión, que se bebe amargo o dulce. La iniciativa nació en el 2009, según contó su creador Marcelo Vallejos, en una entrevista brindada al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Yo tenía una empresa de tecnología, teníamos un blog que era fansdelmate.com. A mí siempre me gustó la idea de hacer un desarrollo importante con relación al mate y a la yerba. Entonces, un día decidí ponerle toda la energía a eso, paralelamente a eso, siempre tenemos que agregarle a cualquier blog sus redes sociales y creamos un grupo de Facebook que tenía que ver con el mismo blog”, contó Vallejos.

Y agregó: “A medida que fue pasando el tiempo, ese grupo se fue transformando en una comunidad, en una comunidad que ya al tener cierta identidad, la gente, roles, empezar a conocerse. Más allá de la virtualidad, eran relaciones reales, esto fue creciendo y se fue transformando en una comunidad importante. Hoy somos casi 500.000”.

En relación a los integrantes de la comunidad expresó: “a medida que fue pasando el tiempo, la gente por un sentido de pertenencia, necesitaba identificarse con algo físico y creamos la remera de los fans del mate. Esa remera no solo recorrió toda la Argentina, sino que también recorrió el mundo y, cada vez la misma comunidad nos pedía a la administración y termina siendo una comunidad importante, hoy somos casi 500.000, ya no estamos buscando cantidad sino calidad”, explicó Vallejos.

En esa línea agregó: “fans del mate termina siendo un espacio de contención, cumple una función social muy importante, más allá de que nosotros inculcamos la cultura del mate. Porque identificamos que con el paso de los años, a través de un simple reglamento que al principio a la gente le costaba muchísimo cumplir, se fue por decirle así, evangelizando, adaptando a esas reglas y algo que en la sociedad misma se complica mucho hoy hacernos cargos de nuestras propias responsabilidades y de nuestros propios actos dentro de la comunidad. Se pudo lograr con el paso de los años, como les decía, que cada uno se haga cargo de cuidar su propio lugar”.

“Eso es muy notable porque en la sociedad no está ocurriendo, por lo menos desde nuestra óptica, así que empezamos a interpretar que de adentro para afuera sí se puede. Entonces, desde nuestro lugar, que empezó siendo pequeño y fue creciendo y creciendo, estamos obteniendo resultados en términos sociales”, detalló Vallejos.

Un debate diferente

También dio su mirada la politóloga, Milva Carlino, en una entrevista brindada al programa “Otro Día Más”, que se emite por la radio Social Club 97.7.

“Me parece que lo más importante es el efecto que tienen los debates, sobre todo teniendo en cuenta que es un evento dentro de la campaña electoral”, declaró.

“Un debate diferente, porque las reglas son distintas. Al ser solamente dos los participantes, permitió o favoreció un debate mucho más dialógico con posibilidad de intervenciones, con posibilidades de repreguntas y replanteos en forma permanente. Eso creo que en algún punto marcó una diferencia significativa qué le faltó al debate”, afirmó Carlino.

Y agregó: “me parece que, si bien estuvieron los bloques bien establecidos, con las temáticas bien establecidas, me parece que le faltó elevar un poco más en términos de propuestas la calidad del debate. Hubo instancias en las que el intercambio se llevó muchos más ataques en términos personales, que de alguna manera desmerecen o desfavorecen esta cuestión que nos da elementos a la ciudadanía para definirnos”.

“El debate en sí mismo no cambia la intención de voto de quienes ya estamos convencidos por alguna de las dos opciones. Este debate, si se quiere, tiene mucha más influencia, o mucho más peso en ese sector del electorado que aún no se decidió, en ese voto que se denomina como blando, es decir, un voto que eventualmente en una encuesta nos dice que puede llegar a votar por Javier Milei pero no está del todo seguro, es decir, un votante que puede llegar a cambiar a último momento y, sobre todo, en ese segmento del electorado que es amplia todavía la franja que expresa que va a votar en blanco”.

“Me parece que ahí es donde este debate sí tiene peso, no tanto en quienes ya estamos convencidos o en esas dos porciones grandes de la torta electoral que ya tienen definido a quién van a votar en la instancia del ballotage”, explicó Carlino.