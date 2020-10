Horóscopo extendido del 5 al 11 de octubre de 2020

Una nueva semana ha llegado y octubre es el mes donde el terror y las fiestas de Halloween son las protagonistas. El año está por terminar y aunque la situación aún no mejore del todo, es necesario hacer caso a tu intuición y seguir los consejos de tu horóscopo. Tu signo zodiacal puede describir situaciones a las que te puedas enfrentar en el futuro, confía en ti y haz uso de tu sexto sentido.



Octubre estará lleno de energías positivas y negativas que podrían afectarte y favorecerte a la vez, no hagas casos de los chismes, sé más segura de ti misma y disfruta de tu crush, el otoño está aquí y debes mantenerte lo más cálida posible, también cuida de tu equilibrio emocional y mental.

Aries

Esta semana te sentirás un poco insegura, además, tus emociones estarán a a flor de piel, no te dejes llevar por los impulsos y no te desquites con la persona equivocada. En el amor, las cosas con tu crush van bien, pero deberías dejar un poco los celos y la inseguridad.

Tauro

Tu humor no será el mejor, te sentirás preocupado por algo y deberás poner atención a tus acciones, ya sea de días pasados o durante la siguiente semana. En el amor, debes dejar de pensar en tus relaciones pasadas y sacar a flote cosas que no vienen al caso. Tus emociones sufrirán un desequilibrio.

Géminis

En el amor, las cosas van muy bien para ti, pero debes decidirte y no lastimar a las personas que te gustan solo en el momento y cuando te proponen algo serio, romper su ilusión. Tus emociones te pondrán decaído durante la siguiente semana, además, no debes dejar que nadie te haga sentir menos.

Cáncer

Debes aprender a tener tiempo para pasarlo con tu crush, tu relación también es una prioridad. En la semana, te sentirás con un mal presentimiento, además estarás nerviosa por algo, debes poner atención a tu entorno y no tomar decisiones apresuradas. Evita los conflictos por sacar conclusiones sin motivo.

Leo

Esta semana debes dedicarla a tu soledad, necesitas tiempo a solas, pues puede que las cosas con tu crush lleguen a su final, pero debes aprender a soltar a las personas que no te hagan feliz. No te dejes manipular por los chismes y por otras personas.

Virgo

La semana estará llena de sucesos que te harán perder la confianza en ti, además de bajonear tu estado de ánimo. En el amor, debes aprender a dejar de ser caprichosa y poner de tu parte también. Tu humor no será el mejor, así que evita discutir con las personas.

Libra

Los astros se ponen de tu lado y será una semana llena de equilibrio emocional y mental, debes aprovechar esta buena racha. No mires al pasado, es hora de dejar de sufrir por cosas que ya pasaron. En el amor, no dejes que nadie te haga menos, aprende a valorarte.

Escorpio

Te sentirás mal por alguna razón, pero debes aprender a ignorar las malas vibras y no rodearte de energía negativa. En el amor, aprende a confiar más en tu pareja, no tengas miedo de que te cambie por alguien más, si hay algo que te molesta o inquieta habla con él/ella.

Sagitario

Los astros te darán mucha paz mental, pero para ello deberás hablar con la verdad y ya no evadir la situación que no has podido enfrentar. No confundas ser honesta con directa e hiriente, a veces las personas salen lastimadas por tus palabras. Será una buena semana para ponerte al corriente con tus amigos.

Capricornio

Esta semana debes pensar muy bien en aquello que quieres hacer, pues podría cambiar tu vida para siempre. También disfrutarás de días con una excelente racha en el amor, la vida y tus sentimientos, aprovecha este tiempo de energía positiva y busca lo que te hace feliz.

Acuario

Las cosas en el amor irán bien para ti, tu crush puede estar creando ilusiones, pero sé valiente y hazle la pregunta más importante para despejar tus dudas. Debes aprender a guardar silencio y cuidar tus palabras, no solo porque lastimas a los demás, sino porque hablas sin saber y creas malentendidos.

Piscis

Te sentirás más inspirada esta semana, quizás ya sea hora de que te atrevas a hacer lo que tanto te ha llamado la atención. En el amor, las cosas no van bien para ti, aunque estés soltero, puede que confundas el ser agradable con ilusionar a varias personas a la vez, debes ser sincera con tus sentimientos.