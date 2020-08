Horóscopo para este lunes 10 de agosto

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Podrías sorprenderte haciendo varias cosas al mismo tiempo. Son los efectos de esta Luna tan inquieta, como tú.

Amor: Tu comportamiento se define por el momento que estás pasando. No es bueno que no puedas separar la pareja de los problemas.

Riqueza: Día de decisiones complicadas en lo laboral. El camino correcto a seguir te será mostrado durante la jornada.

Bienestar: Busca en este día esos placeres sencillos que hacen de las cosas básicas principios vitales importantes para reciclar y tomar energía.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Neptuno se contradice en este día y puede provocarte más de un dolor de cabeza. Sé paciente y no intentes definir todo el mismo día.

Amor: Es posible que nazca un amor voluptuoso y espléndido en forma súbita. Pero cuidado, pueden aprovecharse de este encantamiento.

Riqueza: Hoy no deberías pensar en tu economía ya que la tienes medianamente bajo control. Intenta relajarte y volver a empezar.

Bienestar: Date un capricho e intenta disfrutar de toda la belleza que está a tu alrededor. No te prives y regálate algo de moda que te quede fenomenal.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Buen momento para tomar decisiones acertadas y llevarlas a cabo. No actúes precipitadamente, deja que las cosas vayan por su camino.

Amor: El deslumbramiento no siempre es amor. No es malo que lo vivas intensamente, pero no idealices a quien no te corresponde.

Riqueza: Todo lo que se refiera a las finanzas será a lo que tendrás que prestar atención. Debes ver bien dónde inviertes tus recursos.

Bienestar: Estarás propenso a malestares estomacales. Vigila lo que comes y dónde lo comes, y estate atento a fecha de elaboración y vencimiento.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Se podrían acercar a ti personas importantes que te prestarán su apoyo en lo profesional y también quizá en lo emocional.

Amor: Es un día apropiado para formalizar uniones de diverso tipo, ya que todas serán románticas y trascendentes.

Riqueza: Época de estabilidad económica. Pero no descuides tu trabajo ya que se pueden presentar cambios que no podrás solucionar.

Bienestar: Controla si tu cama y tu colchón están en buenas condiciones. Tu cansancio se debe a que no estás durmiendo bien por las noches.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Acepta los consejos de un amigo para tomar esa decisión de negocio. También visita a tu familia, ellos te están esperando.

Amor: No te des por vencido hasta que hayas agotado todas las posibilidades a tu alcance. No dejes que el amor se te escurra entre los dedos.

Riqueza: No dejes de interesarte por la economía del hogar. Las finanzas se manejan mejor si con tu pareja apuntan a un mismo objetivo.

Bienestar: Siempre procura aprender de las vivencias ajenas, que te darán la sabiduría de la experiencia, sin el trago amargo aleccionador que les dio lugar.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Ten una actitud más positiva hacia los hechos de tu vida. Ésta es lo que tú haces de ella, así que sacrifícate y verás los resultados.

Amor: Una parte fundamental de la vida es el amor. No permitas que el temor o la falta de tiempo te prohiban vivirlo plenamente.

Riqueza: Ya es momento de dejar ir ese negocio que tantos problemas te ha traído. Piensa en el futuro.

Bienestar: No subestimes el poder de la intuición. Esta no sólo está basada en los astros, sino también en experiencias incorporadas a ti en momentos pasados.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Nuevas tentaciones socavan tus pensamientos. Sé prudente con tus decisiones y con las acciones que detonen estas.

Amor: Tu sensualidad atrae la atención de muchas personas. Trata de ser más selectivo y cauteloso a la hora de elegir pareja.

Riqueza: Llegarás a un estado de tranquilidad financiera debido a tus buenos contactos. Aprovecha para aumentar tus ahorros.

Bienestar: No entres en altercados con los familiares de tu pareja. Es natural que seas celoso de tu espacio, pero recuerda que significan mucho para ella.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Algunas complicaciones te pondrán tenso. Con astucia y algo de ayuda podrás salir adelante, escucha tu voz interior.

Amor: Amas a tu pareja pero sientes que la convivencia te agobia. Platica con ella del tema y proponle la tolerancia como solución.

Riqueza: El apoyo de Júpiter reducirá riesgos de pérdidas económicas durante el día de hoy. Pero no te confíes, sé cauto.

Bienestar: Siempre intenta sacar lo positivo de algún suceso negativo. Utiliza estos momentos de soledad para reorganizar tus pensamientos y actividades.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Deberás estar preparado para salir del paso y luchar por tus objetivos. Triunfarás, pero solamente con esfuerzo y constancia.

Amor: Conocerás a alguien. La movilización será intensa, gratificante, aportará mucha experiencia y afianzarás los sentimientos.

Riqueza: Para crecer en tu trabajo sólo necesitas aprender en el ejercicio de la paciencia, la tolerancia y el control de tus impulsos.

Bienestar: Hoy no gozas del don de escuchar. Tu mente está demasiado activa para concentrarte en las ideas ajenas.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Este será un día para dedicarlo a la familia. No tengas temor en escribir unas líneas contando a tus seres más cercanos lo que sientes por ellos. Te lo agradecerán.

Amor: El ejercicio correcto de tus poderes de seducción es el inicio de un camino que te conducirá a un futuro con enormes recompensas.

Riqueza: Cualquier asunto legal requerirá hoy tu atención. También deberás revisar cualquier papel que firmes.

Bienestar: No es un día para disfrutar del equilibrio interior, porque no lo tienes. Es más bien un día para buscarlo y regocijarte en él cuando lo encuentres.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Resolverás un asunto del pasado y tomarás buenas decisiones para el futuro. La suerte te espera a la vuelta de la esquina.

Amor: En el terreno sentimental, tendrás satisfacciones siempre que no te muestres egoísta con tu pareja o con los de tu entorno.

Riqueza: Período favorable para los tratos comerciales o para comenzar nuevos emprendimientos. También para poner en orden las finanzas.

Bienestar: No te encapriches con ideas que no llevan a ningún puerto. Pon tus energías en tareas que puedan resultar beneficiosas para tu salud mental.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Tu sensibilidad o poderes extra sensoriales están al máximo de capacidad, eso te permite aprender más sobre tu mundo interior.

Amor: El ser crítico puede afectarte de forma importante en tus relaciones personales y de pareja. El amor necesita sus atenciones.

Riqueza: Estudia los negocios que te propongan, sin poner la firma hasta tener seguridad plena. No todos tus colegas tienen buenas intenciones.

Bienestar: Deberás estar atento para actuar en el momento oportuno y poder aprovechar al máximo las opciones y oportunidades que puedan presentarse.