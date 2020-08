Horóscopo para este lunes 3 de agosto

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Aparecerán dificultades para actuar con independencia, la colaboración con los demás puede proporcionarte buenos resultados.

Amor: No te compliques, a la hora de plantear tus sentimientos hazlo sin dar vueltas. Si eres frontal y claro, tu pareja te respetará.

Riqueza: Será necesario guardar el secreto acerca de tus proyectos, ya que hay muchas personas que se aprovecharán de ti y de lo que hagas.

Bienestar: El silencio a veces tiene más efecto y poder que un tedioso discurso. Una acción es más fuerte que mil palabras, piénsalo y actúa en consecuencia.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Se potenciará la capacidad de libre albedrío, tanto para escapar de posibles malas influencias como para tomar tus decisiones.

Amor: Eres todo corazón pero poca cabeza. En breve experimentarás una marcada transformación, aunque aquí y ahora te costará el cambio.

Riqueza: Hay gente que te envidia. Tú eres una persona muy buena en lo que haces y por esto te tratan de perjudicar.

Bienestar: Cuídate en extremo de ofertas que no sean transparentes y actúa con absoluta claridad. A veces lo barato termina saliendo demasiado caro.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Una y otra vez te sucede que tu magnetismo personal contribuye a que alcances el éxito y tus esfuerzos se vean coronados.

Amor: Tus ataques de celos van a destruir tu pareja. Debes tener un poco de confianza o sentarte a meditar en qué se basan tus dudas.

Riqueza: Viejos rencores con algún ex compańero de trabajo pueden llevarte a tomar una decisión equivocada.

Bienestar: Hoy será un día algo tenso en lo emocional, pero podrás equilibrar la energía por medio del deporte o de la meditación. Haz un intento.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tus amistades desempeńarán un papel destacado en este día. Asiste a reuniones por videollamada y suaviza tu carácter.

Amor: El amor es lo único que logrará sacarte una sonrisa en estos días. Tu pareja hace un gran esfuerzo por ayudarte y acompańarte.

Riqueza: Debes tener cuidado con algún personaje influyente de tu entorno que no está siendo sincero contigo y no estará a tu favor.

Bienestar: Podrías aprovecharte de tu talento. Evita la falta de confianza en ti y aprende a tener confianza en tu propia sabiduría interna.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Te verás energético y muy bien predispuesto a realizar tus actividades. Día de buen humor y energía positiva.

Amor: No permitas que tu olvido te juegue una mala pasada. Perdona pero no olvides, porque hay personas que no pueden cambiar.

Riqueza: Te descubrirás buscando todo tipo de excusas para no sentarte a terminar el trabajo atrasado. Acepta tus obligaciones.

Bienestar: Los arrepentimientos por hechos ya consumados son en vano. No tiene sentido que llenes tu mente de pensamientos que no te llevarán a ningún objetivo.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Día de reencuentros con personas de tu pasado. Te replantearás las razones detonantes de distanciamientos con ellas.

Amor: Sé cuidadoso con las promesas de amor que realizas. Los sentimientos de las personas no son algo con lo que puedas jugar.

Riqueza: Necesitas concentrarte en tu trabajo. Aumentarías el volumen de lo que produces si cometieras menos errores por distracciones.

Bienestar: Que tus fracasos sean sólo tuyos, sé muy cuidadoso con consejos que tomas de los demás. Al final del día se tú el que determine el curso de acción.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

No descuidarás nada que esté en tu mano para conseguir un elevado grado de educación. Tu entorno valorará tu esfuerzo.

Amor: Las relaciones sentimentales serán una fuente de estabilidad y hay posibilidad de un encuentro con un amigo de la infancia.

Riqueza: Alcanzarás una meta excepcional a nivel profesional. La industria, la ciencia y la producción están al servicio de tus ideas.

Bienestar: Remodelarás la casa, tendrás dinero para dedicarte a tus antojos y embellecer tu vestuario. Esas cosas alimentarán tu buen humor y tu sonrisa.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Movimiento dentro y fuera del país. Por un lado concretarás viejos anhelos sobre cambios y, por otro, buenos contactos en el exterior.

Amor: Buenos momentos para sentirte querido. Ahora eres tú quien tiene que demostrar más carińo. No te enojes por pequeńeces.

Riqueza: Una buena manera de afianzar tu economía será invertir en un bien a largo plazo, como una vivienda o un terreno.

Bienestar: Sentirás que tienes alas en el cuerpo y que tus sueńos se concretan. Planificar un viaje para realizar luego de la cuarentena te ayudará a relajar tu mente.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Recibirás noticias de un ser querido que no veías hace largo tiempo. Planea una reunión por video llamada con él para ponerte al día.

Amor: Muéstrate más comprensivo con tu pareja y dale la contención que necesita. No le temas a una vida de compromiso.

Riqueza: Día de mimos y caricias con tu pareja. Buscarás su afecto debido a tus recientes problemas de salud.

Bienestar: No todos manejamos nuestras frustraciones y enojos de igual manera. No pretendas entender las reacciones de los demás en momentos de tensión.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

El movimiento lunar te traerá una dulce renovación, puede ser un nacimiento, un romance o una amistad. Te sentirás en paz.

Amor: Enfrentarás una tragedia en tu entorno de personas más cercanas. Tu pareja será tu apoyo y sostén en estos momentos difíciles.

Riqueza: Encontrarás la posibilidad de aprender trucos y artimańas de un recién conocido en tu entorno laboral. Aprovéchala.

Bienestar: No dejes que las preocupaciones y problemas de tu vida te impidan ver lo afortunado que eres. Da gracias por cada día que te toca vivir.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Se moderará la efervescencia de los acontecimientos, lo que es bueno, ya que tu resistencia nerviosa tiene sus límites.

Amor: Tu poder de atracción se irá reforzando en el día de hoy. Es la ocasión de demostrar tus sentimientos hacia tu pareja.

Riqueza: Relación con el mundo de las ideas originales y los estudios. La influencia astral favorece la promoción y los ascensos.

Bienestar: Tu eres más decidido de lo que aparentas ser, la cuestión está en demostrarlo y que las personas a tu alrededor se den cuenta lo buen líder que eres.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

En el trabajo pueden producirse algunos retrasos. Puede que te responsabilicen por ello, pero trata de tener calma.

Amor: Prefieres basar tu vida sentimental en la solidez. Continúa así, poniendo todo de ti para ocuparte de las personas que quieres.

Riqueza: Muy buena posición para puestos de mando, con poder para la táctica y la estrategia. Tu bienestar económico se beneficia.

Bienestar: Mide las intenciones de quien se te acerca sin interés ni intención. Deberás agudizar todos tus sentidos para que no te vendan gato por liebre.