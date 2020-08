Horóscopo para este miércoles 12 de agosto

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Los charlas con amigos te brindarán los contactos que estás necesitando para ese proyecto pendiente. Muestra tus cualidades.

Amor: Todos tenemos hechos en nuestro pasado que nos avergüenzan, no juzgues a tu pareja por los suyos. Apégate al presente.

Riqueza: Período ideal para generar ideas que se puedan transformar en emprendimientos. Casi sin esfuerzo, te verás lleno de proyectos.

Bienestar: Tendrás todo lo necesario para poder aspirar a mejorar tu situación en casi todos los niveles. Juega tus cartas en forma astuta y sacarás enorme provecho.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Sé más comunicativo y no temas expresar tus opiniones. Aparecen conflictos pasajeros con tus amigos, así que toma las cosas con calma.

Amor: Reconoce que te equivocaste porque tu felicidad futura podría estar en riesgo. Habla con tu pareja para solucionar las diferencias.

Riqueza: Tienes el impulso y la necesidad de gastar en nimiedades. Pero recuerda que tu posición económica actual no es la mejor.

Bienestar: Mantente sereno cuando sientas que estás llegando al fin de tus fuerzas, esto permite que las ideas fluyan. La desesperación sólo te hundirá más.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Te verás afectado físicamente debido a la inestabilidad emocional que estás presentando en esta etapa de tu vida.

Amor: Momento para estar solo y tranquilo, no te compliques con los caprichos y exigencias de tu pareja o familiares cercanos.

Riqueza: No tendrás éxito en todo lo que te propongas, a pesar del esfuerzo invertido. Pero no te desanimes, no se puede ganar siempre.

Bienestar: No deberías tener que tomar decisiones salomónicas respecto a tus afectos. Debes hacer entender que no eres un objeto que se pueda poner en disputa.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Hoy sentirás al optimismo adueńarse de ti. Todo encajará a la perfección y tendrás la última palabra en decisiones importantes.

Amor: Por qué vivir discutiendo y amargándote con una pareja que ya no amas. Decídete y pon punto final a esa relación.

Riqueza: Los éxitos recientes te brindan la confianza y el arrojo necesarios para enfrentar nuevos proyectos, de manera brillante.

Bienestar: Es momento de desconectarte de preocupaciones y compromisos. La meditación podría ayudarte a encontrarte a ti mismo y darte la relajación que necesitas.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Evita demasiadas distracciones externas y mantén abiertos los canales de comunicación. Ten cuidado, crisis vitales empańan tu alegría.

Amor: Muchos arianos solitarios hallarán la pareja que buscaban, aunque todavía deban esperar un breve lapso. Tendrán lo que han sońado.

Riqueza: Llega un tiempo de bastante equilibrio para tu inquieta naturaleza, y tomarás las decisiones correctas sin miedo.

Bienestar: Ponte a la par de tus colegas, están todos en la misma vereda. Confiar en tus instintos será tu mecanismo de defensa.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Tendrás un día difícil de olvidar, te pondrán mil escollos en el camino que superarás con el estilo que te caracteriza.

Amor: Tu relación de pareja se verá afectada, pero todo es consecuencia del estrés y las preocupaciones que te genera el trabajo.

Riqueza: No tendrás que agobiarte en exceso porque tu economía se verá saneada gracias a una herencia inesperada.

Bienestar: Los juegos del amor son algo peligrosos, sobre todo cuando no nos damos cuenta que estamos jugando. Ten cuidado, podrías terminar herido.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Recibirás una mentira de parte de una persona muy cercana a tu círculo íntimo. Intenta que esa falta no te deprima.

Amor: Lo interesante de un encuentro con alguien de tu entorno más íntimo, es la buena compenetración que se va a generar.

Riqueza: Mantendrás tus reservas frente a sugerencias que te hacen respecto a tus finanzas. Sigue tu jugada, será la mejor.

Bienestar: Anímate a vivir un nuevo amor, si te quedas encerrado en el caparazón del dolor no conseguirás nada. Hay un mundo nuevo esperándote.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Los encuentros familiares virtuales te darán un sentido de seguridad y confort que te hará bien. Sin embargo, llegará algo que te sacudirá emocionalmente.

Amor: Buen momento para iniciar tanto una relación sentimental como de amistad. En el círculo familiar, sin problemas.

Riqueza: Este es un buen momento para realizar actividades no lucrativas o para participar activamente en algún proyecto cultural.

Bienestar: Tómate en serio el trabajo de tomar decisiones y de poner las cosas en el lugar que deberían estar. Actúa con rapidez y decisión.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Buscarás iniciar conversaciones sobre aspectos clave de la relación con tu pareja. Tu paciencia será puesta a prueba.

Amor: Apoya a tu pareja en cada paso que da. Le darás el empuje que necesita para no abandonar sus proyectos inconclusos.

Riqueza: Recibirás pruebas que incriminarán a personas allegadas a ti y de tu confianza. Desbaratarás un plan para perjudicarte.

Bienestar: La forma en la que manejaste las situaciones dramáticas por las que has pasado, han forjado en los demás una clara imagen de tu entereza.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

La seriedad y dedicación que le das a tu pareja sólo es superada por tu amor hacia ella. Día positivo en el ámbito laboral.

Amor: Etapa de sentimientos encontrados y tensiones internas, ya que tanto tu pareja como tú están muy nerviosos. Evita entredichos.

Riqueza: Encontrarás soluciones mágicas para tus problemas laborales. Pero adoptarlas significará renunciar a viejos prejuicios.

Bienestar: No te permitas ensimismarte en pensamientos turbios, negativos y disfuncionales. Cosas malas suceden todo el tiempo, no te dejes abatir.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Cometerás errores pero podrás superarlos. Alguien de tu entorno sale un tu ayuda ante conflictos con tu familia.

Amor: El amor escapa a toda lógica. No intentes conceptualizarlo porque no podrás escapar de los sentimientos que te desbordan.

Riqueza: Inestable y con tus finanzas en rojo, perderás la calma. Sin embargo, un golpe de suerte cambiará el curso de los acontecimientos.

Bienestar: Buscarás mantenerte ocupado en diversas actividades para poder callar el sentimiento de culpa interior. Encontrarás refugio en el trabajo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

No te angusties ni te apenes por algunas situaciones complicadas, pronto encontrarás las soluciones a tus problemas.

Amor: De a poco recuperas tus fuerzas después de situaciones de pareja complicadas. Aprovecha el día de hoy para conversar con amigos.

Riqueza: No siempre se puede ganar, y hoy es un día negativo para ti. No desesperes, pues la fortuna pronto te sonreirá de nuevo.

Bienestar: Muchas veces el problema que insistimos buscar en la gente que nos rodea está en nuestro interior, lo cual hace que no podamos verlo.