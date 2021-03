Horóscopo para este miércoles 17 de marzo

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Se te presentarán oportunidades para expandirte en lo laboral, pero tendrás serias exigencias económicas a causa de imprevistos.

Amor: Con astucia y sutileza harás notar tus sentimientos a esa persona que te interesa hace tiempo. Muéstrate relajado y atento.

Riqueza: Sientes que finalmente has encontrado tu vocación, y ese mismo amor por tu trabajo te hace brillar. Disfruta este momento.

Bienestar: La mediocridad es el límite que te restringe para alcanzar metas más altas. Deja de lado la dejadez y el facilismo, y conviértete en eso que anhelas.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

La confianza de tus amigos es tu mayor tesoro. Guardas con recelo los secretos y las confidencias de ellos, sin defraudarlos jamás.

Amor: La sinceridad no será lo que reine en tu pareja en estos días. Tómate un tiempo para pensar lo que quieres de esta relación.

Riqueza: Podrás llevar a cabo proyectos industriales de alta rentabilidad, pero ten cuidado de la gente con la que te rodeas.

Bienestar: Tienes los pies sobre la tierra. Tu intuición te permite evaluar las situaciones con lucidez y humanidad, y esa paz se nota en tu salud.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Comienza un ciclo muy positivo para tu signo. Paulatinamente todo irá mejorando y sucederá lo mejor para tus propósitos.

Amor: Este día sentirás fuerzas para luchar apasionadamente por aquello que realmente deseas. Hoy más que nunca no te dejarás vencer.

Riqueza: Es probable que los ingresos repunten y se gesten negocios fructíferos, muchos de ellos promovidos por tu propia creatividad.

Bienestar: Te encontrarás excesivamente frágil y hasta la más mínima incomodidad afectará tu hipersensibilidad natural.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Momento de decisiones importantes, pero no permitas que influyan en tu juicio. Aclara tu mente y ten confianza en ti mismo.

Amor: La noticia de la llegada de una ex pareja llena de celos tu nuevo hogar. Aclara con tranquilidad un temor sin fundamentos.

Riqueza: Haz de tu lugar de trabajo un santuario donde logres estar cómodo. Cuanto más en tu hogar te sientas, más lograrás producir.

Bienestar: Los deportes son muy buenos, pero un poco de tiempo libre para salir también lo es. Tómate ese tiempo que te debes y sal a divertirte tomando los cuidados adecuados por la pandemia.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Tienes demasiado trabajo pendiente para hacer en tu casa, pide ayuda a tus amigos y diviértete mientras trabajas.

Amor: Que la confianza y seguridad que le tienes a tu pareja no te juegue una mala pasada. Demuestra más interés por sus actividades.

Riqueza: No lograrás destacarte en tu ambiente laboral si no disfrutas lo que haces. Siempre ten una actitud positiva hacia tu trabajo.

Bienestar: Son tiempos difíciles, busca apoyo en tu familia y amigos. Saber perdonar es una virtud, y te vendría bien desarrollarla un poco.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Las relaciones mejorarán mucho, estarás radiante, de buen humor y vital. Será necesaria tu presencia en trabajos comunitarios.

Amor: Día favorable para las relaciones amorosas porque posees todo lo necesario para concretar vínculos sólidos. Anímate a dar el primer paso.

Riqueza: El diálogo con asociados, subordinados y colaboradores no prospera. Así y todo, cumplirás tu tarea con auténtica vocación.

Bienestar: Tiendes a sufrir debido a una imaginación exagerada. Es importante que aumentes la sinceridad en tus relaciones para que no aflore el engańo.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Serás alguien muy útil y muy solicitado en tu trabajo porque sabrás adaptarte casi a cualquier tarea. Es una de tus mejores aptitudes.

Amor: Si pones todas tus expectativas en la persona que quieres, sólo lograrás que no se cumplan y la cargarás demasiado. Haz lo tuyo también.

Riqueza: Organiza tus pensamientos y lograrás decidir sabiamente en cuestión financiera. Postergarás un proyecto y será para bien.

Bienestar: Busca mejorar el estado de tu hogar, que bien podría ser proporcionado por cambio de muebles y de energías.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

El hecho de que hoy seas tu peor censor no implica el derecho a ser también el censor de los demás. La libertad es un valor intrínseco.

Amor: Compartir con amigos es lindo, pero recuerda que la pareja necesita los momentos íntimos en soledad para crecer y fortalecerse.

Riqueza: Los asuntos de los que esperabas grandes beneficios podrían dar poco de si. Rebaja tus expectativas o te frustrarás.

Bienestar: Cuida tus vías respiratorias. Intenta tomarte un tiempo para estar al aire libre y respirar un poco de naturaleza, será óptimo para tu cuerpo. Siempre cuidate por la pandemia.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hacer plata o conseguir pareja será para ti pan comido. Tendrás un día fructífero en todos lo órdenes, aprovecha tu suerte.

Amor: Exceso de energía que, bien canalizada, puede conllevar una intensa y satisfactoria vida sexual. Éxito en cuestiones amorosas.

Riqueza: Es un buen día para viajar por asuntos laborales. Y el viaje promete ser tan emocionante que lo recordarás por mucho tiempo. No olvides las medidas de cuidado por la pandemia.

Bienestar: Tú decides que puedes ser un gran luchador, no dudes, si tienes una meta planificada vence todos los obstáculos que te impidan conseguirla.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Tu vida social será muy activa en el día de hoy, tanto que contigo los mayores se sentirán rejuvenecidos y los jóvenes eufóricos.

Amor: Las relaciones amorosas pueden alcanzar estabilidad y ser suficientemente satisfactorias tanto en lo sentimental como en lo sexual.

Riqueza: En el día de hoy, te llegarán buenas noticias referidas a tu situación económica. Y quizás recibas una bonificación en tu trabajo.

Bienestar: No ignores que estás en posibilidades de una realización social y profesional. Únete a personas más progresistas e inteligentes que tú.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Mucho trabajo y mala alimentación no son los mejores aliados. Trata de descansar y cuidar lo que comes, tu cuerpo te lo agradecerá.

Amor: Hablas mucho del amor pero haces lo posible por no comprometerte. Entrégate y déjate amar, que no te arrepentirás.

Riqueza: Tener cuidado con inversiones o firma de documentos importantes, será la clave para no equivocarse y no tener inconvenientes.

Bienestar: El estado físico es bueno, pero no estaría de más hacer una visita al médico para evitar los problemas de columna y la tendencia al reuma.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Entablarás una charla con un amigo que te ayudará a darte cuenta lo inteligente e inventivo que eres. Levanta tu autoestima.

Amor: No te hagas tanto problema por pequeńeces cotidianas, trata de ser tolerante y disfruta con tu pareja de la convivencia.

Riqueza: Recuperarás bienes perdidos y los derechos a tu patrimonio personal serán beneficiosamente valorados.

Bienestar: No compliques tu estado emocional preocupándote por personas que no lo merecen. Trata de pensar un poco más en ti mismo y en tu salud.