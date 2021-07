Horóscopo semanal del 19 al 23 de julio signo por signo

Mirá el horóscopo semanal del 19 al 23 de julio

Aries

Reconocer inseguridades puede ser el impulso para reconocerlas y aprovecharlas. No tiene porqué ser negativo, al contrario. Si las desconocemos no podemos superarlas o trabajar sobre ellas.



La revolución de sentimientos y emociones que apareja para los arianos, que se auto perciben fuertes y siempre de armas tomar es lógica. Quedarse en la sorpresa o la queja no es el camino. Arremangarse y superarlas, como bien saben hacer, lo es.



En cuanto al amor, la pareja pasa por un período de armonía del que sólo hay que disfrutar. Puede ser una buena fuente de recarga de energías cuando la confusión aqueje. En cuanto a la salud, no habrá que descuidar la actividad física.



Tauro

El clima astral está lleno de energía. Buen momento para sacudirse las perezas y tomar acción frente a cuestiones a resolver postergadas durante demasiado tiempo. El placer es importante, pero debe ser una parte de la vida y no un estado permanente.



Una relación del pasado vuelve a aparecer para causar algunos desajustes. Las decisiones acertadas serán las que tengan en cuenta lo que siente.



Géminis

Esta semana será luminosa y energética. Florecen las ganas de hacer, de concretar, de llevar adelante, empujar, hacer que ocurra.



El detalle es que habrá algo de desregulación en los caudales de energía dedicados a ciertas tareas. No descuide su familia, sus afectos ni su salud. Para todo hay un momento, un tiempo, un lugar.



Cáncer

La energía de Aries llega trayendo oportunidades, energía y mirada optimista sobre hacer posible los proyectos. Aprovechar el impulso es la consigna de la semana.



Festejos en familia se acercan, intentar disfrutar sin especular ni hacerse más problemas es necesario después de haber pasado por tantos conflictos en el pasado.

Leo

Vuelta a la fuente, al origen, a la madre, a ese primer amor en lo profesional, eso que dio impulso a las construcciones que vinieron luego para comprender el presente.



Es un momento de repliegue y por tanto conviene revisar, limpiar, sincerarse. Es buena idea avanzar con los chequeos médicos postergados.

Virgo

La atención estará puesta en la autoestima, en querer estar mejor. Cuesta, sí. Es más fácil mirar afuera que adentro pero ¡a no desanimar! Es un ejercicio.



La clave está en buscar nuevas formas, maneras de decir y mirar que tengan más que ver con quienes son hoy los nacidos bajo el signo Virgo. Todos hemos cambiado mucho últimamente y cada uno debe hacer el ejercicio de volver a reconocerse para preguntarse de nuevo ¿Qué me hace feliz?



Para la reconexión hacia adentro, nada mejor que una escapada breve a solas.



Libra

Finanzas en llamas. Habrá que detenerse y dar de nuevo si los librianos no quieren empeorar el panorama. Volver a la organización inicial, revisar errores y reprogramar es un buen plan.



En el amor, aparece alguien que parece ser lo que finalmente no es. Preservarse de personas con doble cara será necesario esta semana.



Escorpio

Firmas, acuerdos, escrituras. Avanzan negociaciones y se concretan recompensas económicas. Los astros están a favor en este sentido para los nacidos bajo el signo de Escorpio.



Buen momento para detener la marcha y salir de vacaciones en familia luego de tanto trabajo y esfuerzo.



Sagitario

Los sagitarianos atraviesan un período de desencanto. En lo laboral, sienten que sus talentos no son valorados y esto los desorienta. Quedarse en lugares donde no nos reconocen es una decisión. La lucidez de alejarse a tiempo traerá tiempos más luminosos y recompensas por haber atravesado la incomodidad del proceso.



Capricornio

Renovación. Cambio y variación en distintos planos. Laboral, económico, familiar, amoroso y en temas de salud.



Nuevas ideas llegan y logran plasmarse en el trabajo, cambian los escenarios y se concretan mudanzas, mejoras en la disposición espacial al interior del hogar y en los roles familiares.



Se acerca un “regreso anunciado“ que revolucionará de alegría a los más pequeños de la casa.



Acuario

Jugar con fuego siempre atrajo a los nacidos bajo este signo de agua. Sin embargo, jamás fue compatible con las consecuencias a largo plazo. Habrá que evaluar si esta situación de tensión permanente es lo que cada cual quiere para su vida.



Encuentros con amigos, entusiasmo por escapadas en grupo y los buenos momentos vividos terminan llevando a los acuarianos a encontrar de nuevo el amor verdadero. Atención con desestimar lo que es sencillo y armónico sólo por el hecho de tener una historia de amores tormentosos.



Piscis

Para salir triunfantes de situaciones inesperadas habrá que volver a lo esencial.



El sentimental Piscis puede verse entrampado fácilmente cuando “piensa con el corazón“ y, sin embargo, esa intuición y emocionalidad lo rescata de situaciones complejas en donde el pensamiento no puede resolver pero sí lo hace una corazonada.



La interpretación acerca de las actuaciones de los demás no son siempre iguales, dependen de muchos factores muy sutiles que por suerte los piscianos son capaces de detectar. Confiar en ello para avanzar es la clave de la semana.