Horóscopo para este viernes 4 de septiembre

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Deberías tener más orden, método y sentido práctico, ya que las cosas no son tan arduas como te imaginas.

Amor: Las difíciles experiencias de los últimos tiempos te ayudarán en futuras relaciones. Evita ciertos acontecimientos.

Riqueza: No es buen momento para que te involucres en negocios financieros ejecutados conjuntamente. En lo posible trata de evitarlos.

Bienestar: Ponte a realizar aquellos cambios en tu hogar o vida que requieras para distraerte de los conflictos diarios de asuntos laborales.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Atravesarás una etapa de poco diálogo. No exteriorizar tus emociones puede afectarte. Confía en tu mejor amigo, no te defraudará.

Amor: Una persona con quien has mantenido una relación importante en el pasado reaparecerá para hacerte sorprendentes planteos.

Riqueza: Si se trata de comprar cosas para el hogar o buscar una casa nueva, tus posibilidades de éxito serán enormes.

Bienestar: Si sigues abandonándote al sedentarismo, terminarás encerrado en tu casa, comiendo, mirando televisión y no haciendo algo productivo.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Sabes cómo hallar oportunidades en todos los ámbitos, pero algo bloqueará tu capacidad creativa. Relájate con una buena película.

Amor: Tu pareja y tú han construido una relación sólida. Has encontrado a tu media naranja y es hora de pensar a largo plazo.

Riqueza: Has trabajado duro y es momento de cosechar los logros. Pero piensa bien dónde invertirás tus ganancias.

Bienestar: Hazte valer y termina con las situaciones que impiden tu progreso. Tienes una gran fuerza interior, así que trata de exteriorizarla.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Si le prestas más atención a tu futuro laboral, es probable que surjan oportunidades interesantes y conozcas personas importantes.

Amor: Hace tiempo que entre ustedes no hay química y ya casi ni tienen encuentros sexuales. Ponle pimienta a la relación.

Riqueza: Deberás ceder algunas de tus ideas en pos del éxito del grupo. No pienses sólo en los intereses propios.

Bienestar: Aparecerán nuevas amistades. Un cambio de ámbito te pondrá en contacto con personas de otra generación. Surgirán importantes amistades.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Un tema algo áspero tocará con alguien de tu familia. Hay veces que las cosas se llaman por un solo nombre aunque pese.

Amor: Si quieres reconquistar a tu pareja piensa en una cena romántica o en una serenata, ella no podrá resistirse.

Riqueza: No te desesperes si observas que tus ahorros disminuyen porque los avatares económicos son pasajeros.

Bienestar: Cada tanto es bueno hacer un balance de lo hecho y de lo que queda por hacer. Evalúa si lo que has hecho lo hiciste con el corazón.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Es un buen momento para que digas lo que sientes, pero ten cuidado al elegir tus palabras ya que podrían no ser bien interpretadas.

Amor: Te sientes contenido para dar pasos importantes en tu vida afectiva. Edifica la relación sobre las bases de la comprensión.

Riqueza: Eres una persona creativa y muchos se van a dar cuenta de ello ahora que algunas inversiones comienzan a rendir beneficios.

Bienestar: Los cambios muchas veces resultan positivos. No temas hacer aquello que crees que pueda beneficiarte y, pese a que pueda afectarte, mantente firme.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Si hay cosas que te disgustan tómate un momento para replantear tu situación. Evita las discusiones.

Amor: Día de cierta tensión emocional y de dificultades para expresar tus emociones hacia las personas que más amas.

Riqueza: Algunas especulaciones o inversiones que tenías no están resultando bien y estás teniendo problemas con tus ingresos.

Bienestar: Presta más atención al aspecto físico, ya que en estos últimos períodos vienes dejando de lado esta parte importante de tu salud.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Tu falta de olfato para los problemas hará que hoy te veas involucrado en conflictos por dinero. Soluciónalos rápido.

Amor: Si no puedes contener tus celos, tu pareja terminará dejándote. Ya no soporta la presión que ejerces.

Riqueza: Si te lo propones, hoy puede ser un día de grandes ganancias. Sólo pon mucha atención dónde inviertes tu dinero.

Bienestar: Tendrás la posibilidad de trabajar con personas muy importantes. Aprovecha esta oportunidad que te da la vida, porque no se repetirá.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy te encontrarás con un conocido que hace tiempo no ves y te dará una noticia que no será la mejor del día.

Amor: Mucho romanticismo pero poca pasión. Prueba variar los lugares de sexo, les vendrá bien renovarse un poco.

Riqueza: Conseguirás lo que te propongas, sólo debes esforzarte por llegar a la meta. Pon manos a la obra y sé perseverante.

Bienestar: Te concentras en pequeńeces y estás dejando de lado graves importantes. Pon más atención en lo realmente urgente.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

No busques resolver tus conflictos con soluciones rápidas. Reflexiona y encuentra la mejor solución posible.

Amor: No es justo que tú elijas las libertades más absolutas y que por sospechas tontas hagas esos escándalos de celos. Contrólate.

Riqueza: El nuevo ambiente laboral se presenta hostil y te cuesta hacer amigos, pero ganarás simpatía gracias a tu humildad.

Bienestar: Prueba ser más comunicativo. Gozarás con la manifestación de apoyo y de amor de tus allegados si te abres por completo.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Decídete a poner en marcha esas resoluciones pendientes, especialmente alrededor de estos días, más adelante será tarde.

Amor: A mayor transparencia, mayor tranquilidad para tu pareja y para tí mismo. Harás bien en conciliar y en acortar las distancias.

Riqueza: Es un buen momento para hacer planes, pero no pienses tan a largo plazo. Piensa en negocios fuertes pero que reditúen a corto plazo.

Bienestar: Arriesgar cuando la suerte no acompańa es como perderse en el desierto. Hay veces en las que por mucho que uno lo desee, los cambios no aparecen.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Si deseas tener nuevos amigos deberías ser ante todo sincero y ofrecerles también tu ayuda y tu tiempo.

Amor: Algo no procede bien en tu relación y harás de todo para suscitar el interés de tu ser amado, quizás con un poco de celos.

Riqueza: Será un día de probables retrasos y complicaciones que te acosarán, los proyectos no resultarán viables.

Bienestar: Confía más en la ley y los documentos firmados que en la buena voluntad. Hay veces que hay que separar las amistades de los negocios.