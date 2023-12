Investiga las condiciones en la que se encuentran los privados de la libertad

Imagen ilustrativa

Mirta Pires De Olivera fue entrevistada en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro sobre las investigaciones que viene realizando en los penales.

“Siempre fui una persona que no le gustan las injusticias y tengo un familiar que sufrió una injusticia. Eso llegó a meterme en estos temas y, al ver la situación que se vive y que mi familiar no es la única persona que sufrió esta injusticia, que es una causa armada, no se investigó, fue detenido por testimonios de personas. Dicen que un testigo refuerza la prueba, no es causal de condena”, comentó.

“Mi familiar fue condenado por testimonios de personas que aparte se contradecían y eso fue lo que me llevó a meterme en este mundo y la verdad es que es muy distinto de lo que yo pensaba que era”, relató Pires De Olivera.

En relación a las situaciones que viven los privados de su libertad explicó: “puntualmente es la cuestión de la salud, no tienen atención médica, tienen que pedir muchas veces para que los lleven al médico, hay internos que llegan a situaciones extremas como prenderse fuego para que los puedan asistir. La salud está muy muy deteriorada, muy mal atendida”.

“Después el tema de lo edilicio, viven todos encimados, se turnan para dormir, están tirados en el piso, gente que está en una en una celda de dos por dos y diez personas. Los penales y las comisarías también, hay gente que pasa tres, cuatro o un año en una comisaría y la comisaría no está adaptada para tener internos, así que es una problemática”.

Por otra parte, manifestó que la solución no es crear cárceles, “creo que la solución es crear escuelas, ir a los barrios, poner clubes de deportes, rescatar a esos chicos que hoy por hoy tienen 12, 13 años, una familia disfuncional que están metidos en la droga. Hay que trabajar desde otro ángulo, hacer más cárceles es hacer más depósitos de humanos, porque tampoco se los asiste la cárcel, empeora a cualquier ser humano. No importa el delito que haya cometido, empeora, hace mal”, expresó Pires de Olivera.