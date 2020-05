POSADAS. Tras más de 60 días de aislamiento, se reavivó el debate sobre los límites del confinamiento obligatorio y su impacto en las libertades individuales. ¿La cuarentena obligatoria atenta contra las libertades individuales?

En diálogo con Misiones Cuatro, José Luis Rey, abogado y exjuez, sostuvo: “La medida fue aceptada sobre todo en su primera fase, ahora se está poniendo más complicado”.

“Los trabajadores autónomos son los que más han sentido la paralización de la actividad en la calle, pero también hay una cuestión de racionalidad”, añadió.

Sobre derechos y garantías

Rey señaló que los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional no son absolutos per se, “Hay una norma regulatoria, en el Artículo 14, ésta determina que el ejercicio de los derechos tendrá que estar de acuerdo con lo que expresa la ley y el que tiene las facultades de reglamentar la ley, lógicamente es el Estado y no el particular”.

El letrado resaltó que hubo posturas variables respecto a los criterios del punto de vista constitucional en cuanto al ejercicio del poder de policía. “Hablamos de la facultad de restringir el ejercicio de determinados derechos”, manifestó.