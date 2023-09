Las redes sociales y su influencia sobre las conductas alimenticias

POSADAS. La activista por la diversidad corporal, Karla Maciel, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro sobre la influencia que tiene hoy día las redes sociales con las conductas alimenticias y la autoestima.

“Falta mucha conciencia de consumo, porque si estamos todo el tiempo mirando videos de dietas, toda recomendación que no nos suman, cosas que no podemos intentar más que en un periodo corto de tiempo y que después no resulte, nos genera doble frustración. Estamos todo el tiempo buscando la forma de solucionar algo ¿por qué habría que solucionar? ¿por qué tendríamos que cambiar la forma de nuestro cuerpo para ser aceptados?”, declaró.

“También produce doble frustración cuando intentamos hacer determinadas prácticas y no funciona. Entonces, vivimos con culpa y con frustración de que nunca podemos llegar y nunca estamos conformes”, agregó.

En relación a las redes sociales y el impacto que tienen señaló: “hace 10 años más o menos no había la cantidad de bombardeo de redes sociales que hay hoy, en ese momento era más la tele. Somos la generación de que miraba cuestión de peso. Ya venimos con una carga y encima hoy por hoy, en las redes sociales, tenemos un montón de contenido que nos llega indirectamente”.

“Hay mucha falta de información y de capacitación en estos temas, entonces, no es fácil abordar. Por ahí, hay un caso de bullying en el colegio, hay un caso de gordofobia, y los docentes o las personas que están trabajando en instituciones no saben cómo abordar”, explicó la activista.

Y continuó: “siempre insisto en la capacitación en diversidad corporal, es necesario hablar de estos temas, sobre todo en la secundaria, en donde hay un montón de circunstancias, que casi todo pasa por la opinión del cuerpo y muchas veces esas opiniones nos marcan a lo largo de toda nuestra vida”.

Imagen ilustrativa

Con respecto al “amor propio”, dijo que es un trabajo que hay que hacer. “Amarse es lo más difícil, porque nos enseñaron que nuestros cuerpos tienen que ser modificados, ser aceptados, entonces vivimos en una constante frustración y culpa. Todo el tiempo estamos midiendo calorías, somos números, es como si fuera que estamos viendo la balanza cuánto pesamos, cuánto qué talle nos ponemos es como todo el tiempo estar pensando números y estar frustrados, preocupados por un número, y más con las redes”, expresó.

“Mi lucha es que nos aceptemos como somos, que dejemos de vivir pensando en que tenemos que agradar a los demás, que dejemos de hacer cosas o de asistir a determinados lugares o de hacer determinadas cosas para que los demás nos acepten. En realidad, lo estás haciendo por otro, no por vos”, precisó Maciel.

Sobre la diversidad corporal, dijo que es “la aceptación de los cuerpos en general. Aceptar que todo lo que vemos en la calle es diversidad corporal, el cuerpo no nos limita, no debería limitarnos para acceder o para hacer determinadas cosas”, afirmó la activista.