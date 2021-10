Luna Nueva en Libra de octubre 2021: sus efectos sobre cada signo del zodiaco

El Sol, que va avanzando todos los días aproximadamente un grado, en esta oportunidad se encuentra transitando sobre el signo de Libra. Por esto, la Luna nueva se produce a 13 grados del signo de Libra este 6 de octubre 2021 a las 8:05 en Argentina y Chile; 6:05 en México, Perú, Colombia, Ecuador; 7:05 en Bolivia y Venezuela; y a las 13:05 en España.

El Sol y la Luna vistos desde la tierra tienen discos aparentes del mismo tamaño y ambos “organizan” nuestra vida y nuestro calendario.

Mientras que la Luna describe diariamente un círculo alrededor de la Tierra, nuestro planeta con su revolución sobre su propio eje hace posible el día y la noche.

El Sol, que nos ilumina durante el día, representa el principio masculino, la unidad y la regularidad en los ciclos, marcando con su paso, las estaciones. La Luna, la señora de la noche, el principio femenino, simboliza la irregularidad periódica y la multiplicidad por sus continuos cambios.

El ciclo de la Luna

Podemos ver a la Luna en el cielo que todos los meses aparece, crece, alcanza su plenitud, decrece y vuelve a desaparecer. Esta característica dispar y variable, se manifiesta claramente en las diferentes fases lunares que se relacionan directamente con los ritmos biológicos del hombre: el nacimiento, el crecimiento, la plenitud, el declive y la muerte.

Dentro del sistema de los ciclos planetarios, los más cortos son las lunaciones y todos los meses del año aproximadamente cada 29,5 días ocurre una lunación o punto de partida. Al final del año habrán ocurrido 12 y a veces 13 lunaciones. La mayor parte de los calendarios de la antigüedad se basaron en ellas para medir el tiempo y son el origen de los meses.

La Luna nueva se produce en el instante exacto de la conjunción (cuando se encuentran a los mismos grados, minutos y segundos) del Sol con la Luna. En ese momento, la Luna no es visible en el cielo, eso marca el inicio del ciclo.

La Luna irá transitando el cielo hasta llegar a la oposición con el Sol, la Luna llena, un momento culminante dentro del ciclo, para luego decrecer hasta la próxima Luna nueva.

Particularidades del signo de Libra

El signo de Libra es un signo Cardinal de Aire, domicilio de Venus. Libra aporta en su balanza el símbolo del equilibrio; regido por Venus, su aire es un soplo continuo de brisa templada y conservadora.

Sin embargo, es versátil y cualquier influjo la puede hacer cambiar, es por eso por lo que sus nativos deben prestar atención a los cambios caprichosos y a las indecisiones.

Como todo signo de Aire, Libra requiere del estímulo intelectual, del razonamiento y de la conversación; a sus nativos les gusta vestirse y oler bien, son elegantes, refinados y de buenos modales.

Necesitan amor y lo buscan constantemente. Tienen un sentido innato de la justicia, son conciliadores, saben limar asperezas y los trastorna el hecho de estar en ambientes hostiles.

Lo que se haga por las caderas, los riñones y la vejiga mientras la Luna está en Libra tendrá un efecto doblemente benéfico, preventivo y curativo. Con excepción de intervenciones quirúrgicas en esa zona.

En cambio, todo lo que signifique un esfuerzo mayor para las caderas, los riñones y la vejiga, tendrá consecuencias más perjudiciales que en otros días.

El cielo en tensión: efectos signo por signo

El cielo durante este período se encuentra muy tenso ya que la Luna, después de hacer el aspecto con el Sol, el primer planeta con el que se encuentra es con Marte, quien también se encuentra en una relación muy cerrada con los luminares en una conjunción muy cerrada, partil y aplicativa​, indicando también un nuevo ciclo de Marte con el Sol.

Esta expresión celeste refleja tensión, puede invadirnos un fuerte deseo de iniciativa, de acción, el peligro estriba en que esas acciones pueden ser demasiado impulsivas, temerarias o agresivas. Esta conjunción tiene cierta carga explosiva y se puede asociar con el fuego, cortes golpes o accidentes.

Además, Mercurio en su retrogradación se encontrará con el Sol y con Marte el día 9 de octubre en una triple conjunción nada tranquilizadora. El Sol y Marte son dos planetas calientes y secos mal, expresados ambos en signos de debilidad.

Marte en exilio y el Sol en caída se expresan mal, conjuntos a Mercurio retrógrado es un aspecto netamente agresivo, pueden indicar expresiones de ira, conflictos, tendencia a magnificar, actitudes pendencieras, irritabilidad, nerviosismo, precipitación, puede haber una inclinación a verse envuelto en problemas y dificultades, incluso legales.

​En este periodo, no es aconsejable firmar papeles importantes, hacer compras de artículos de comunicación (teléfonos, computadoras) o emprender viajes. ¡Atención con los accidentes! Especialmente las personas que tengan puntos sensibles en la mitad de los signos Cardinales: Libra, Capricornio, Cáncer y Aries.

Ese caudal energético estará jugando a favor -con precaución – de la mitad del segundo decanato de Géminis y Acuario; influencia también al segundo decanato de Sagitario y Leo, pero en menor medida.

La influencia de Mercurio

Habrá un clima muy tenso desde la lunación. El 4 de octubre, Mercurio retrógrado hará un trígono (aspecto de facilidad) con Júpiter, también retrógrado, que se encuentra transitando por Acuario, otro signo de Aire.

En la vida diaria, este aspecto puede expresarse como criterios poco realistas o prácticos para encarar los asuntos de comunicación, temas legales, o de estudios; puede significar caer en falta por poca atención a los detalles, o evaluarlos con una fe exagerada.

En estos días no hay que escuchar promesas poco realistas ni tampoco ofrecer más de lo que se pueda brindar, aunque seguramente encontrarán el camino allanado para realizar negociaciones deberán estar atentos a esos detalles.

Esto será especialmente así para quienes tengan puntos sensibles en los primeros grados del tercer decanato de Acuario, Libra y Géminis. Leo y Sagitario también, aunque en menor medida.

Los signos de Piscis, Escorpio y Tauro no reciben esta energía en aspecto mayor y, como siempre decimos, de todos modos convendría prestar atención porque quienes no conocen su Carta Natal podrían tener puntos sensibles en esos grados y estar igualmente afectados.

Plutón se pone directo

En este período, Plutón en Capricornio retoma su movimiento directo. El 6 de octubre, este planeta -que está transitando ya desde hace algunos años en Capricornio- retomará su movimiento directo avanzando en los últimos grados del signo.

Este planeta en su período de retrogradación, seguramente, nos ha hecho revisar por dentro acciones, motivaciones y predisposiciones profundas, llevando a la superficie lo que estaba oculto y que tiene que salir ahora, emerger o brotar.

Plutón está relacionado con las fuerzas instintivas de las personas y marca procesos de transformación profundas, algunas veces increíbles. Pone a prueba nuestro instinto de supervivencia señalando muchos de los cambios y transformaciones que se pueden realizar a lo largo de nuestra existencia.

Probablemente, durante el período en que Plutón retrogrado han ido surgiendo fuerzas que han iluminado aquellos factores que necesitaron de un examen más atento para ayudarnos a encontrar modos más ventajosos de expresión para el poder y la ambición, en muchos casos desmesurada.

Cuando este tránsito actúa de forma positiva, puede representar cambios muy favorables encontrando energías y recursos suficientes para tomar contacto con nuestro propio poder.

Si en cambio actúa negativamente, corremos el riesgo de causarnos daño a nosotros mismos y a los seres que nos rodean. Se verán más fuertemente influenciados los primeros grados (días) del segundo decanato de los signos de Capricornio, Cáncer, Aries y Libra, que reciben este tránsito en forma inarmónica.

En cambio Virgo, Tauro, Piscis y Escorpio lo hacen de forma más armónica; Géminis, Sagitario, Acuario y Leo no reciben esta energía en forma directa.

Saturno en Acuario

Saturno también retoma su movimiento directo en Acuario. Después de una larga retrogradación, el 11 de octubre 2021, Saturno se estaciona para retomar su movimiento directo en el grado 6° 52 del signo de Acuario.

De acuerdo con la tradición: “todo planeta que empiece su movimiento directo, es decir, se halle en su segunda estación, indicará la renovación de la actividad de los hechos y de las energías; y el relanzamiento de estos o su movimiento en sentido positivo”.

Los pasos de Saturno tienen una gran importancia sobre el destino del ser humano, tanto por su carácter determinante, como por la larga duración de sus efectos.

Saturno es señalado como “el maléfico mayor” y su papel es el de ordenar, organizar y estructurar la existencia a unas condiciones concretas, dotar de seriedad, de perseverancia y de sentido de la organización.

Este es el planeta de la reflexión, de la experiencia, se asocia con rechazos, con obstáculos, retrasos, con el frío, la fatalidad, la tristeza y la soledad, pero también con la cristalización, la estabilidad, la estructuración, la paciencia, la concentración y el método.

Para Acuario, Leo, Tauro y Escorpio, sobre todo aquellos que tengan puntos sensibles en el primer decanato, los efectos pueden presentarse como un período de grandes desafíos donde todo se retrasa o cuesta un esfuerzo adicional.

Es un tránsito que nos enseña a reconocer, apreciar el esfuerzo y encarar la vida con mucha madurez, seriedad y responsabilidad, adoptando las actitudes y decisiones que la lógica y la razón indican, sea cual fuere el área de vida afectada.

Saturno nos demandará siempre organización, constancia, paciencia y disciplina para soportar las pruebas y lecciones que sin duda siempre trae.

Como Saturno está en Acuario, puede afectar el orden, la organización, la estructura, la economía, sincronizando con tiempos de restricción. Bien utilizadas, esas energías, se pueden asociar con prudencia, visión, organización y previsión.

Hay que tener en cuenta que los proyectos emprendidos en esta época llegarán a su fin si son de ejecución metódica y paciente, realizados a través de actividad intensa y esfuerzo consciente. Es un tiempo ideal para proyectos de largo alcance ya que, una vez concretados esos logros, Saturno garantiza durabilidad.

En el campo de la salud, Saturno produce cristalización y obstrucción, puede afectar a los dientes, los huesos, en este caso, por estar en Acuario, especialmente las pantorrillas y el sistema circulatorio en contraposición con Leo.

Los Signos Fijos -Acuario, Leo, Tauro y Escorpio- deberán armarse de paciencia y perseverancia. El mejor remedio de Saturno es sólo el arduo trabajo, y la mejor manera de manejarlo es enfrentarlo, arremangarse y entregarse a la tarea.

Paciencia y no se decepcionarse si las cosas no salen según nuestros planes, habrá que reorganizar los asuntos importantes de la vida, teniendo en cuenta que la recompensa no será el placer sino la experiencia, y el haber ganado en sabiduría, humildad y compasión.

El tránsito de Saturno puede asociarse con cargas asociadas a personas mayores, ya que Saturno las representa. Este planeta nos enfrenta con la realidad y ese puede ser su mayor problema.

Saturno es el tiempo que transcurre poniendo todas las cosas en su lugar. El tránsito de Saturno en conjunción o en aspecto tensión en relación con puntos sensibles en la Carta Natal, restringe, limita y organiza todo aquello que toca.

Por esa razón es un buen momento ahora para esos nativos para poner orden, adquirir responsabilidades, comenzar tareas que requieran disciplina, estudios e investigaciones largas.

Los primeros grados (días) de los signos de Aires -Libra y Géminis-, así como Sagitario y Aries en menor medida, recibirán la energía de Saturno desde un ángulo amigo.

Esto favorecerá todos aquellos asuntos asociados a la tierra, a la tecnología, a los bienes inmuebles, al campo, a la relación con personas mayores y a todo aquello que sea resultado de un paciente trabajo y esfuerzo. Es buen momento para estructurar, ordenar y organizar.

Los signos de Capricornio, Cáncer, Piscis y Virgo no reciben aspectos mayores de Saturno desde esa posición, razón por la cual no son mencionados en esta nota.

El tránsito de Júpiter

Júpiter también retomará su movimiento directo justo antes que la Luna llena. Acuario, Géminis y Libra, especialmente quienes tienen puntos sensibles en el último decanato, se encuentran favorecidos por el tránsito de Júpiter, el llamado benéfico mayor, que está actualmente debilitado por su retrogradación.

Así mismo, Sagitario y Aries, aunque en menor medida, reciben su benéfica influencia desde un ángulo suavemente afín. Los tránsitos de Júpiter se caracterizan por un período de adelanto, progreso, mejora y evolución. Cuando forman buenos aspectos generan suerte, éxito, buena fortuna y abundancia de bienes.

Una vez que Júpiter retome su movimiento directo, el 19 de octubre, sus influjos permitirán a los beneficiados por sus rayos, encarar el éxito final de todas las tareas.

Con Júpiter directo, se inicia una época de mejoras y oportunidades para gestar nuevas ideas y todo aquello que ayude a nuestro crecimiento brindando circunstancias favorables y augurando un ciclo de prosperidad y satisfacción, fortaleciendo el área de nuestra Carta por la cual esté atravesando.

La influencia de Júpiter disonante es nociva por su lado excesivo, habrán de cuidar este aspecto especialmente los signos Leo, Tauro y Escorpio.

Por Patricia Kesselman, astróloga y profesora de astrología y tarot. En Instagram: @horoskopo.