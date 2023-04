Mercurio retrógrado 2023: ¿Qué es y cómo afectará a los signos del zodiaco?

El calendario astrológico está en marcha y ahora es el turno de Mercurio retrógrado, siendo el tercero en lo que va del 2023. El planeta de la comunicación se encuentra en Tauro esta vez.

Este evento astrológico ocurre cuando está moviéndose en su órbita alrededor del Sol. Su movimiento aparente parece invertirse desde la perspectiva de la Tierra.

En la astrología, se cree que la presencia de Mercurio retrógrado es un momento ideal para reflexionar, reevaluar y revisar nuestras actitudes. Además, los especialistas recomiendan no tomar decisiones importantes e intentar tener una buena comunicación con nuestros pares.

¿Cómo afectará en los signos del zodiaco?

Aries: las personas nacidas bajo este signo de fuego, Mercurio retrógrado frenará un poco los planes que tenían pensado hacer en sus proyectos personales y laborales. En el área amoroso no tendrán grandes problemas ni alborotos en este ámbito, pero deberán tener cuidado.

Tauro: al estar en su territorio, Mercurio Retrógrado ocasionará reflexión y les hará dar cuenta de errores que te alejaron de personas a las que querían en el pasado. Sin embargo, en el área laboral será mejor no apostar a nuevos trabajos y firmas de contratos.

Géminis: el planeta de la comunicación ocasionará que tengas cuidado con la idealización de las personas y tener en cuenta lo que no funcionó. Valora a las personas que forman parte de tu presente o no atraigas los problemas del pasado. En el dinero y trabajo, intenta no cometer los mismo errores del pasado.

Cáncer: en el área personal y en el amor, Mercurio retrógrado te pedirá concentración en vos mismo/misma, siempre estas detrás de los que te rodean y ahora será mejor ser un poco “egoísta”.

En el ámbito de trabajo y dinero, las personas de este signo deberán tener cuidado a la hora de comunicarse con sus superiores.

Leo: las personas bajo este signo de fuego tendrán que cuidar su energía, revisar sus cuentas y ver las formas en las que invierten el tiempo bajo la estadía de Mercurio Retrógrado.

En el área amorosa deberán poner límites en algunas situaciones con sus parejas y no gastar tiempo con personas que no valían la pena.

Virgo: la presencia de Mercurio ocasionará en estas personas que piensen en sí mismas en sus relaciones personales y profesionales. En el área laboral deberán tener paciencia debido a que iniciarán grandes proyectos. Las prisas no serán tus mejores aliadas.

Libra: las personas nacidas bajo este signo sentirán “soledad” durante la estadía de Mercurio Retrógrado. En el trabajo y dinero, las cosas irán bien ya que no generará cambios.

Escorpio: Mercurio Retrógrado traerá cosas positivas a las personas de este signo, ya que sacará a la luz todas las cosas que tenían guardadas hace un tiempo. Sin embargo, tendrán complicaciones en el área amorosa porque los hará reflexionar sobre el tiempo y la energía que invierten en las personas que los rodean.

Sagitario: Mercurio retrógrado obligará a tomar conciencia y responsabilidades que han dejado de lado en todo los aspectos de sus vidas a las personas de este signo de fuego. En el amor les pedirá que se hagan cargo de sus necesidades.

Capricornio: Mercurio retrógrado ocasionará equilibrio en todos los sentidos. En el amor deberán buscar ese punto medio entre la inocencia y la desconfianza, porque de lo contrario este planeta en retrogradación hará que se abra una brecha insalvable entre ella o él y la persona a la que más aman. En el ámbito laboral, deberán tener cuidado con sus gastos.

Acuario: Mercurio retrógrado va a ayudar a los signos de aire a terminar con ciclos. Deberán despedirse de lo que les hizo mal, para abrir los abrazos ante lo que vendrá. Y esto puede suponer decir adiós a personas a las que querían y a relaciones románticas. El amor durante esta temporada será difícil, pero todo mejorará con el tiempo.

En lo laboral, tendrán que ir con calma, aunque verán cómo se aproxima el fin de una era.

Piscis: Mercurio retrógrado viene a configurar todo lo que les rodea a este signo ya que revisarán sus relaciones sociales, en especial aquella que tenga algo que ver con el amor, para revisarlas bien. Tendrán que plantearse cuánto estás dando, cuánto reciben y que esperan de todo esto.