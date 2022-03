Papel reciclado en casa: Cómo hacerlo y usarlo

Foto: Hogarmania.com

El papel reciclado artesanal puede ser empleado en un sinfín de manualidades para reducir el impacto ambiental.

Cabe recordar que el papel está fabricado a partir de la celulosa de los árboles.

Muchas personas creen que es posible reciclar toda clase de papel, pero no es cierto. Lo que se recicla es la celulosa de la que está compuesto. No obstante, no todos los papeles tienen la misma concentración de este material.

Entre los papeles que se pueden reciclar se encuentran los siguientes:

Cartón.

Revistas.

Periódicos.

Fotocopias.

Folletos publicitarios.

Los que no se pueden reciclar

Higiénico.

Fotográfico.

De fax.

Encerado.

Materiales para realizar papel reciclado

Se puede elaborar papel reciclado desde la comodidad del hogar y sin necesidad de requerir materiales extraños.

Esta actividad es perfecta para colaborar con los pequeños de la casa, ya que se les está inculcando el cuidado del medio ambiente.

Los materiales necesarios para realizar papel reciclado

Esponjas.

Agua caliente.

Malla delgada.

Botella con espray.

Licuadora o procesador.

Papel apto para reciclar.

Marcos de fotografías.

Pedazos de sábana o tela delgada.

Prensa manual o algún peso para exprimir el papel.

Recipiente hondo en el que quepan los marcos horizontalmente.

¿Cómo hacer papel reciclado en casa?

El proceso de elaboración de papel reciclado se practica desde hace miles de años gracias a su facilidad. Sin embargo, aunque es una tarea sencilla, deben seguirse determinadas recomendaciones para que el producto final sea de calidad.

1. Compra o fabrica un marco

Es el primer paso para la elaboración: fabricar o comprar dos marcos del tamaño que deseamos las hojas. Una vez los tengas, coloca uno sobre la mesa de trabajo y cúbrelo con un trozo de malla del mismo tamaño. Debes asegurarte de que esté bien estirada para poder fijarla.

Una vez fijada la malla, recorta con cuidado los excedentes y listo. El molde en el que se elaborará el papel reciclado está terminado. Al otro marco restante no debes agregarle la malla, ya que servirá como cobertura.

Antes del siguiente paso, puedes recortar la sábana o pedazo de tela delgada. Hazlo del mismo tamaño de los marcos para ahorrar tiempo.

2. Elabora la pulpa de papel

Para crear la pulpa de papel desde cero, primero recorta el papel que vas a reciclar en trozos pequeños para que se disuelvan con más rapidez. Luego, en un recipiente grande agrega todo el papel y cúbrelo por completo con agua caliente.

Al otro día, licúa o procesa toda la mezcla hasta conseguir una consistencia homogénea y libre de grumos. También puedes realizar este proceso con la ayuda de un mortero.

3. De pulpa a papel reciclado

Una vez tengamos la pulpa de papel libre de grumos, es hora de pasarla al marco para empezar a formar las hojas. Extiende la pulpa sobre el marco con la malla y dale el grosor y el tamaño que deseas. Debés pasar una esponja por toda la superficie para retirar con cuidado el exceso de humedad.

El siguiente paso es cubrir el marco que tiene la malla y la pulpa con la sábana delgada que humedecimos con anterioridad y poner encima el otro marco que teníamos libre. Sacude ambos marcos con suavidad y procura que la pulpa se distribuya de manera uniforme. Por último, dejar que escurra unos minutos y retira el marco.

4. Desprende la pulpa

Cuando tengas la pulpa en el marco, con la malla del tamaño que deseas, es hora de retirarla con sumo cuidado. Colocar el molde sobre la sábana húmeda, de modo que la pulpa quede en contacto directo con el pedazo de tela. Ahora, con un poco de presión, transfiere la nueva hoja de papel al trozo de sábana.

Termina de retirar los posibles restos de humedad con ayuda de una esponja y pon otro pedazo de tela sobre la hoja de papel reciclado. Con el fin de que no se arrugue o pierda su forma a medida que se va secando, poner sobre ella una pila de libros o algún objeto pesado. También puedes ayudarte de una prensa.

5. Últimos pasos

Cuando tanto la sábana como el papel estén completamente secos, puedes desprenderlos para descubrir la nueva hoja que creaste desde cero. Notarás que el papel está un poco ondulado, así que puedes ponerlo dentro de un libro para aplanarlo. Recortar los bordes si es necesario.

Tres ideas para realizar con papel reciclado

1. Cuadernos de dibujo con papel reciclado

Una de las actividades que los niños más disfrutan es dibujar. Este ejercicio didáctico no solo estimula su creatividad, sino que los divierte mientras aprenden.

Para realizar el cuaderno de dibujo asegúrate de elaborar las hojas de papel reciclado necesarias. Una vez tengas todas dispuestas, emplea un trozo de cartón para las tapas.

2. Marco de fotos con papel reciclado

Si tienes un marco aburrido que necesita una renovación, esta idea es perfecta para poner en práctica. Es una de las manualidades más fáciles, así que hasta los niños pueden participar. Solo debes recortar tiras de papel reciclado y enrollarlas hasta formar pequeños círculos de diferentes tamaños.

Pégalos al portarretrato sin ningún orden específico. Juega con los diferentes tamaños y procura no dejar ningún espacio al descubierto.

Si quieres llevar este proyecto un paso más allá, a la hora de elaborar el papel reciclado puedes teñirlo con diferentes tonalidades para que el acabado sea más vibrante y llamativo.

3. Lámparas de papel reciclado

Esta lámpara de papel es muy fácil de realizar y tiene un estilo único que sorprenderá a todos tus invitados. Para hacerla, debes realizar abanicos del mismo tamaño con las hojas de papel, plegándolas hacia adelante y hacia atrás hasta que se forme la típica forma de abanico.

En cada uno de los dobleces hay que hacer un orificio en uno de sus extremos, con el fin de que después puedas pasar una cuerda por dichos huecos. Una vez tengas todas las hojas de papel plegadas, es hora de unirlas una con otra con la ayuda de pegamento blanco.

Por último, cuando todos los abanicos estén unidos, pasa una cuerda por cada uno de los orificios superiores y hala la cuerda para cerrar la parte de arriba. Se te habrá formado un capuchón clásico. Ahora, solo debes asegurar el capuchón sobre un foco que sea ahorrador, con el fin de que no se caliente tanto.

Ahora que sabes cómo hacer papel reciclado, anímate a ponerlo en práctica.