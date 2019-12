Parálisis del sueño, ¿ataques del más allá?

¿Alguna vez ha tenido una experiencia similar? Los síntomas escritos anteriormente son un clásico ejemplo de lo que se conoce como el síndrome de “la vieja bruja (Old Hag)”. Las víctimas se despiertan para encontrarse que no se pueden mover, a pesar de poder ver, oír, sentir y oler. Independientemente de la explicación médica o la teoría paranormal para este fenómeno sorprendentemente común que afecta a miles de personas, no se puede negar que se trata de una experiencia aterradora para quien lo sufre.

¿Fenómeno paranormal?

Algunas de las víctimas de esta horrible condición son capaces de convencerse de que la experiencia no era más que un sueño o incluso de una pesadilla terrorífica. Otras personas permanecen convencidas de que han sido atacadas por una entidad sobrenatural. Estos últimos afirman que su “agresor” es en realidad un fenómeno externo y no de un estado producido por su subconsciente.

Sin embargo, como siempre los expertos sobre sueños y psicólogos descartan que esto sea un fenómeno paranormal, explicando que los pensamientos, imágenes y sensaciones liberados del subconsciente de una persona son en última instancia ajena al individuo. Pero la realidad es mucho más compleja, ya que el estado de sueño es un fenómeno que actualmente tiene muchas cuestiones sin respuesta. En todo el mundo, y con el paso del tiempo, los aspectos fisiológicos de la parálisis del sueño han sido y siguen siendo los mismos, independientemente de la raza, la religión o la cultura de la víctima. Son las interpretaciones casi incontables de estos síntomas, que hacen que la parálisis del sueño sea uno de los fenómenos paranormales más temidos.

Una breve explicación sobre la parálisis del sueño

La parálisis del sueño está estrechamente relacionada con la parálisis natural que ocurre en el sueño REM (en inglés “Rapid Eye Movement” o “Movimiento Rápido de los Ojos”) del estado de sueño. La víctima está totalmente consciente y alerta, sin embargo, el cuerpo permanece paralizado. En este estado, el cerebro es capaz de manifestar unas visiones que son vividas intensamente, sin que el cuerpo no pueda reaccionar. La reacción comprensible a este escenario es el miedo y el pánico, siendo para la victima una experiencia terriblemente real.

Todos los sentidos naturales del individuo permanecen en pleno funcionamiento, es decir, olor, gusto, tacto, oído y la vista, aumentando el terror del momento. Durante el sueño REM el metabolismo es más lento, el ritmo cardíaco se reduce, como también la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Junto con todo esto viene la parálisis muscular, siendo todas estas un mecanismo de seguridad para evitar lesiones durante el estado de sueño. Con el latido del corazón y la frecuencia respiratoria reducida la víctima experimentará la sensación de presión en la pared torácica y dificultad para respirar. En este estado natural de miedo y de pánico, la víctima puede sentir una sensación de peso en su pecho.

Explicaciones paranormales

Muchos expertos en lo paranormal afirman que algunas personas que experimentan la parálisis del sueño están siendo sometidas por entidades negativas. Ha habido muchos informes sobre extrañas experiencias durante la fase de transición entre el sueño y la vigilia (llamado el estado hipnagógico). Es bien sabido que las visitas se producen durante el sueño, ya que es el momento más desprotegido para nuestro ser y relativamente fácil para un espíritu o entidad comunicarse con nosotros.

Según las experiencias personales, hay espíritus o entidades que optan por el asalto psicológico o físico contra la víctima. Algunas personas incluso dicen ser asaltadas sexualmente por una fuerza desconocida, comúnmente conocidos como Incubus. Un íncubo es un demonio en forma de macho que asaltan sexualmente a las mujeres mientras duermen. (Un súcubo, es el demonio hembra).

Abducciones extraterrestres

Como ya publicamos en Mundo Esotérico y Paranormal, la abducción extraterrestre es otra de las posibles teorías a la parálisis del sueño, debido a que muchos informes sobre abducciones por lo general comienzan cuando la víctima cae en el sueño, despertándose incapaz de moverse, sintiendo una presencia en la habitación, viendo uno o más seres de pie junto la cama para despertar con la sensación muy extraña y con vagos recuerdos de lo que realmente pasó.

Muchas de estas personas tratan de recordar estas experiencias utilizando la hipnosis. Durante la hipnosis la victima vuelve al inicio de la parálisis o del secuestro. La mayoría experimentan recuerdos de haber sido “alejados” de su dormitorio y llevados a un lugar desconocido. Algunos recuerdan a seres grises con grandes ojos y cuerpos delgados realizándoles experimentos. Cuando la víctima despierta, vuelve de nuevo a la cama.

La parálisis del sueño y el folclore

En muchas sociedades anglosajonas la parálisis del sueño se conoce como el síndrome de «La vieja bruja (Old Hag)”, donde la víctima por lo general se despierta con una sensación de terror, con dificultad para respirar debido a un peso invisible en el pecho y sin poder moverse.

En Fiyi se interpreta como un ser poseído por un demonio. En muchos casos el “demonio” puede ser el espíritu de un difunto pariente que ha vuelto para terminar algo pendiente, o simplemente necesita comunicar una noticia importante para los familiares.

En Nigeria es mucho más común entre los africanos nativos que en la población blanca y con frecuencia se hace referencia en las comunidades africanas como el “Diablo en la espalda”.

En la cultura china se conoce como “fantasma sobre el cuerpo” o “fantasma en la cama”.

En la cultura coreana, se asocia con fantasmas o espíritus que se colocan en la parte superior o presionando el pecho de la víctima.

En Camboya, se describe como una persona que está durmiendo y sueña que una o más apariciones fantasmales están cerca. La víctima suele pensar que está despierta, pero incapaz de moverse o emitir sonidos.

En la cultura vietnamita significa que la víctima es sujetada por un fantasma o por una sombra.

En Islandia se cree que un duende o súcubo (normalmente una mujer) causa las pesadillas.

Otras culturas europeas tienen variantes del mismo folclore, pero con diferentes nombres.

En México se cree que es causada por el espíritu de una persona muerta. Este fantasma en particular, se acuesta sobre el cuerpo de la víctima para dormir, sin permitir a la víctima moverse.

A tener en cuenta

Es importante apuntar que, si una persona tiene la experiencia de la parálisis del sueño, lo primero es averiguar todos los detalles acerca de la historia médica, trastornos en el sueño, el estilo de vida, etc…

Una de las preguntas que hay que hacernos es si la parálisis del sueño se ha iniciado antes o después de sus experiencias. También hay que saber cuántos episodios de la parálisis del sueño se han experimentado, cuando empezaron y si alguien de la familia o amigos ha sufrido el mismo fenómeno.

En muchas ocasiones la parálisis del sueño puede tener una explicación médica, pero en otros muchos casos no tiene explicación científica, siendo lo desconocido nuestra peor pesadilla.

Fuente: mundo esotérico paranormal