Por qué no recomiendan lavarse el cabello todos los días

Determinar la frecuencia adecuada de lavado que conviene a cada cabello es una cuestión clave para asegurar una limpieza óptima, debido a que no solo repercute en la apariencia del pelo sino, y lo que es más importante, en su salud.

La frecuencia con la que debemos lavar el cabello es una duda común y la respuesta no es única, variando según diversos factores personales y las características del pelo de cada uno.

A continuación, las recomendaciones y consejos de expertos en el campo.

Frecuencia ideal de lavado

No existe una regla fija para determinar cuántas veces se debe lavar el pelo a la semana. Hay que encontrar un equilibrio que se ajuste a las necesidades e cada persona.

Sin embargo, hay algunas pautas generales:

-Cabello normal: Si no realizás actividades físicas intensas, lo ideal sería lavar cada tres días.

-Cabello graso o deportistas: Si tenés el cabello graso o realizás actividades deportivas regularmente, lo recomendable es un lavado diario. Esto evita el taponamiento de los folículos capilares, previniendo problemas como la seborrea o alopecia.

-Cabello seco: se aconseja lavar el cabello cada dos o tres días. Es fundamental complementar con tratamientos hidratantes para compensar la falta de sebo natural.

-Lavar el cabello cada tres días cuando no se realizan actividades físicas intensas se basa en un equilibrio entre mantener el cabello y el cuero cabelludo limpios y, al mismo tiempo, no excederse en el lavado para no dañar ni despojar al cabello de sus aceites naturales.

-Reducción de daños por productos químicos: Los champús y otros productos para el cabello contienen sustancias químicas que, aunque están diseñadas para limpiar, también pueden ser agresivas con el cabello y el cuero cabelludo si se usan en exceso.

-Conservar el color en cabellos teñidos: lavarlo menos frecuentemente puede ayudar a preservar el color por más tiempo, ya que los lavados constantes pueden acelerar la pérdida de color.

-Balance hidratante: Al no realizar actividades físicas intensas, es menos probable que sudes mucho, esto significa que el cabello no se ensuciará tan rápidamente y permite espaciar más los lavados sin comprometer la limpieza y la apariencia del cabello.

Otros consejos

Personalización: Es importante recordar que el cuidado del cabello es muy personal. Lo que funciona para una persona, puede no ser adecuado para otra. Por tanto, hay que prestar atención a cómo reacciona tu cabello a diferentes rutinas de lavado y productos.

Usar gua templada para lavar el pelo. El agua muy caliente puede despojar de sus aceites naturales, llevando a sequedad y daño.

Técnica de lavado: Masajeá suavemente el cuero cabelludo con las yemas de los dedos, nunca con las uñas. Esto estimula la circulación y ayuda a distribuir los aceites naturales del cabello.

Hacer un enjuague final con agua fría, para cerrar las cutículas del cabello y aumentar su brillo.

