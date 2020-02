¿Qué sanción le dio la reina a Harry y Meghan Markle?

Los ahora ex duques de Sussex ya no podrán utilizar la palabra “Royal” debido a que ya no pertenecen a la realeza, desde el momento en que tomaron la decisión de apartarse de la Familia Real británica, según informó el Daily Mail.

Harry y Meghan no sólo lo usaban en sus comunicados y promociones, sino que también intentaron registrar “Sussex Royal” como una marca comercial para una gran variedad de artículos a nivel mundial: desde vajilla de porcelana hasta ingredientes culinarios, y ahora, ya no podrán usarlo y los haría perder dinero.

