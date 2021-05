Regalar mascotas: ¿Es una buena idea?

Las mascotas son adorables y suelen llenar la vida de felicidad y compañía. No obstante, también requieren de numerosos cuidados que generan grandes responsabilidades para los dueños. En este artículo explicaremos las principales implicaciones de regalar mascotas que debes tener en cuenta antes de hacerlo.

Aunque tener una mascota puede traer grandes beneficios para la familia, no se trata de una decisión que se deba tomar a la ligera. Es común que los niños tengan etapas en las que desean tener una y le pidan a sus padres o familiares que se las regalen. Sin embargo, es importante recordar que los animales no son juguetes.

Asimismo, si estás pensando en regalar una mascota a alguien que no vive en tu misma casa, como un amigo o novio, es mejor que no lo hagas de forma sorpresiva, pues debe ser una decisión que tomen quienes viven en el hogar al que llegará el animal. Cuando recibes un regalo que no te gusta puedes cambiarlo, pero con una mascota eso no es posible.

Regalar una mascota no es una buena idea, en especial cuando se trata de un obsequio sorpresa. Tener un animal en casa implica un gran compromiso.

Cuando se compra una mascota como regalo se suele hacer con mucha ilusión, pensando en lo maravilloso que son los animales. No obstante, para que esa ilusión no se quede solo en buenas intenciones es mejor no regalar animales a la ligera y optar por un proceso de adopción más racional y mejor planeado.

Quien recibe una mascota, también recibe una responsabilidad a largo plazo. No solo se trata de amor y juegos; los animales requieren de tiempo, medicamentos, atención veterinaria y alimento. En consecuencia, se debe tener disponible un presupuesto mensual para solventar estos gastos.

Puede incrementar los casos de abandono animal

La fundación española Affinity, dedicada a la protección animal, publicó un estudio en el que señala que 306 mil animales de compañía fueron recogidos por las entidades de protección animal españolas en el año 2019. Este es un problema que se repite en todo el mundo. Diversos medios y gobiernos registraron que el abandono aumentó durante el 2020.

Las causas más frecuentes de los abandonos se deben a que las personas no logran tener una convivencia exitosa con la mascota, hay comportamientos inadecuados del animal, se pierde el interés, nacen camadas indeseadas o no se cuenta con los recursos suficientes. Varias de estas razones se pueden prevenir cuando las personas tienen un compromiso real y toman una decisión informada.

Para tener éxito con una mascota y conseguir una convivencia armónica, primero es necesario hacer un análisis de qué tipo de animal se quiere. No es lo mismo tener un gato, un perro o un pez.

Después de decidir qué tipo de mascota se quiere, existen muchas posibilidades frente a la raza, tamaño y edad, en especial con los perros y los gatos. Asimismo, cada especie tiene unas necesidades específicas de alimentación, cuidados y educación.

Al respecto, es muy provechoso hacer una preparación para recibir a una mascota, lo que incluiría investigación sobre los mejores métodos de educación y necesidades específicas. Hoy es muy fácil encontrar en redes sociales e internet a veterinarios y etólogos que comparten consejos y cursos asequibles.

Es frecuente que se regalen mascotas para navidad. Sin embargo, aunque la familia se haya decido por tener una, la época navideña es un momento lleno de celebraciones, viajes y ajetreo. Un animal requerirá de una atención especial durante las primeras semanas en casa para adaptarse.

Por lo tanto, es mejor adquirir una mascota en una época tranquila, en la que la familia pueda involucrarse de forma activa. Asimismo, los cachorros pueden ser traviesos e inquietos durante sus primeros meses. Por ello, es mejor que lleguen en una época en la que se puedan adaptar los espacios mientras se les educa.

Ahora que conoces las razones para no regalar mascotas, puedes considerar mejores opciones, como adoptar. Hay muchos animales que fueron abandonados o se encuentran en condiciones desfavorables y necesitan un hogar amoroso y responsable. Si decides comprar, asegúrate de que sea un criadero responsable.

Asimismo, antes de elegir una mascota debes considerar cuál se adapta mejor a tu estilo de vida. Al respecto, debes analizar el tamaño de tu departamento o casa, el tiempo del que dispones, el nivel de ejercicio que estás dispuesto a hacer con el animal y el carácter del mismo.