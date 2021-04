El Papa deseó “Santas Pascuas”

El Papa Francisco agradeció los más de cien mil videos que le hicieron llegar por su 8º Aniversario como Sumo Pontífice en el marco de una iniciativa impulsada por un colectivo argentino llamado Generación Francisco (GF), y deseó unas “Santas Pascuas” en una emotiva respuesta en la que destacó la importancia de que las autoridades escuchen “la voz del pueblo soberano”.

“Sucedió una cosa que yo no esperaba y que quiero agradecerla”, dijo Francisco en un videomensaje en el que hace alusión a los mensajes enviados por “un grupo ideal, que no se conocen entre ellos, que están unidos por buenos deseos, y se llama ´Generación Francisco´”.

“De algún modo, siguen las cosas que yo hago, no me insultan, no hablan mal de mí y usan lo que digo para el bien”, sostiene el pontífice en referencia a esta red de organizaciones y personas que tiene por objeto la difusión de la palabra, las acciones y los gestos del Papa Francisco.

En ese sentido, en un mensaje que fue difundido por el grupo Generación Francisco a través de sus redes sociales, el Pontífice agrega que ellos están convocados por el Padre Pepe, en referencia al sacerdote José María Di Paola, integrante del movimiento de curas villeros, a quien definió como “un sacerdote que es capaz de movilizar gente” y “auténtico”.

Francisco valoró así los “más de cien mil mensajes” en los que le aseguraron que “estaban contentos con estos ocho años y que rezaban por mí y me acompañaban”.

Y los definió como “la voz del pueblo soberano” tras lamentar las “veces en las que estamos acostumbrados a tomar decisiones sin consultar al pueblo, algunas de ellas trascendentes”. “Nunca uno se equivoca si consulta al pueblo” dijo tras desear a todos “una Santa Pascua”.

“Cuando las autoridades no consultan al pueblo, incluso para leyes importantes y discutidas respecto a la moralidad, el pueblo es el gran ausente”, reflexionó Jorge Bergoglio en su mensaje de agradecimiento por los saludos recibidos.

Francisco añadió: “Estoy cerca de todos ustedes”. Además, envió bendiciones y pidió que “no se olviden de rezar por mí”.

Generación Francisco, desde su fundación, en el primer aniversario del pontificado de Francisco (2014), se propuso trabajar por la Cultura del Encuentro, la Iglesia pobre para los pobres y los grandes objetivos planteados en sus documentos pontificios como Tierra, Techo y Trabajo, la unidad de la Patria Grande y el cambio civilizatorio que propone en Laudato si’ y Fratelli Tutti, informó el portal Telam.