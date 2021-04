Restaurar el Bienestar Emocional

Los niños no nacen agresivos, van manifestando lo qué absorben en su hogar en su medio, y expresan lo que sienten, los adultos no saben cómo manejar a sus hijos ni siquiera tienen injerencia en las medidas qué adopta el gobierno.

Las crisis en todas las facetas disparan en el estrato social más vulnerable qué es la familia, el encierro hace que la convivencia se haga imposible y es aquí donde es una necesidad de urgencia el conocimiento de la reconstrucción del bienestar emocional ya termina disparando en la salud de cada uno de los integrantes de la familia. Hay niños estresados y animales estresados.

Analfabetismo Emocional

Es bueno reconocer que somos todos o casi todos bastante analfabetos en el ámbito de la emociones. Con todo el respeto que amerita, el término analfabetismo no es despectivo, se trata de que los qué hemos accedido al alfabeto pudimos aprender a leer y con ello a comprender, retener, crear, comunicarnos.

Tenemos que tener todos la humildad que nace de humus tierra, de poder reconocer qué somos analfabetos emocionales. Me pregunto por qué nos sentimos tan analfabetos a la hora de hablar de los afectos, de los sentimientos, en ese momento somos discapacitados emocionales.

Según estudios el origen viene del siglo XVII del padre de la filosofía racionalista, Descartes para él, los procesos cognitivos no se relacionaban con lo que se podía medir, sostiene la famosa frase: Pienso luego existo. Y ahí me pregunto: ¿dónde está el mundo emocional si mi propia existencia la defino en base a mis pensamientos? En base a mi condición ¿Dónde está mi clima interno? ¿Mis sensaciones? Es que no está.

En medicina se estudia todo, pero no el mundo emocional, me pregunto no tiene importancia para un enfermo qué se siente mal aprender a tener el trato cercano, a preguntarle cómo se siente, no que le duele, siento que creemos que es propio de la educación del ser humano, que el teme emocional va incorporado a la educación familiar tan lejano esta de ello.

El mundo emocional es importante porque es una unidad indisoluble entre el cerebro ejecutivo el qué se dedica a los procesos intelectuales, razonar, manejar el lenguaje a negociar. etc y el cerebro emocional ayuda al ser humano elegir con el corazón y justifica con la razón, por ejemplo cuando un alumno se siente querido valorado, acompañado, su cerebro ejecutivo funciona excepcionalmente bien.

El cerebro límbico tiene la capacidad de bloquear al cerebro ejecutivo, cuando un niño no se siente acompañado, seguro activa elementos de defensa que bloquea el sistema ejecutivo, y pareciera que no son creativos, se sienten incapaces, hoy sabemos a ciencia cierta que la inspiración y la ilusión abre la inteligencia, la misma no es una capacidad física, sino emocional.

Las inteligencias

El tema de las inteligencias fue variando por ello es bueno estar actualizado y capacitado. Gardner dice qué hay 7 inteligencias, Goleman dice que existe la inteligencia emocional, es decir qué la inteligencia no es una capacidad fija, no se puede etiquetar ya qué tiene una vinculación estrecha con el bienestar emocional de la persona. Me gusta el ejemplo de los grandes líderes cuando son capaces de inspirar, de enamorar, de hacer creer a otras personas que son capaces de lograr algo a través de la misma inteligencia y habilidad emocional con la pasión.

Hoy vivimos en la incertidumbre qué papel tiene el Bienestar Emocional

Neurociencias y los dos hemisferios

El mundo emocional, fundamentalmente, está conectado con el hemisferio derecho, el del descubrimiento, el lenguaje y razonamiento con el hemisferio izquierdo.

En los entornos actuales de miedo- incertidumbre es el hemisferio derecho el que tiene que accionar es el creativo, donde todo es sorpresa y el hemisferio izquierdo esta sin accionar porque no hace falta sus habilidades. Al hemisferio derecho le interesa las relaciones con los demás, la conexión.

Curioso que la sociedad que hemos creado es una sociedad del hemisferio izquierdo pienso y luego existo. Hoy que lo necesitamos más que nunca necesitamos crear estructuras, diseñar patrones para revivir en este tiempo de pandemia. Necesitamos trabajar y ejercitar el hemisferio derecho a través del juego lo que descomprime.

El nivel de evolución que adquiere el ser humano se da en la sincronización

Sincronización de los dos hemisferios potencian todas las capacidades del ser humano, la capacidad colaborativa, es fundamental revisar los modelos mentales, cambiar patrón de conductas y replantear nuevos desafíos personales.

A que le damos importancia y qué a no

Todo ser humano si se lo propone puedes ser escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal fue la primera persona sin poder demostrarlo qué intuyo qué se podía formar nuevos circuitos cerebrales, nuevas neuronas, era impensado.

Desde donde construimos neuroplasticidad, aprender cosas de memoria vale, pero la verdadera neuroplasticidad sale de la ilusión, de la pasión, de la confianza de uno mismo, de la autoestima.

La Resiliencia es la clave para poder salir de una situación

Por ejemplo, si tenemos un vaso de cristal se quiebra, trae cuadros de depresión de ansiedad, es decir, no es resiliente, en cambio la pelota de tenis es resiliente, si se aprieta solo se aplasta porque aguanta la presión, si la apretamos vuelve a su misma forma, se recupera.

Ayudita para ser más Resilientes

Teniendo en cuenta que el cuerpo ayuda a la mente a ser mas resiliente, hacer hincapié en una adecuada nutrición, beber agua haciendo hincapié en la actividad física ya que el sedentarismo favorece a la inflamación del cerebro.

Estudios sostienen que la Nutrición con una buena alimentación a base de dieta mediterránea reduce la posibilidad de tener inflamación cerebral favoreciendo la neuroplasticidad.

Descansar, si se duerme menos de 7 horas se bloquea neuroplasticidad, empeora el bienestar emocional, la reproducción de a nivel mental podemos ayudar a la resiliencia estando en el Aquí y el Ahora, es decir, Mindfulness estar aquí y en el ahora. no sirve ir al pasado porque se sufre, y el futuro no existe, trae angustia.

Mejora la eficiencia se dispara y además mejora la salud y la salud

El cultivo del Silencio Creativo la ausencia de ruido no de sonido. Para poder entrar dentro nuestro

Cuidado del alma. Desarrollar la empatía, compasión, gratitud, cuantas cosas tenemos para celebrar, ver oír, la amistad, gratitud por la vida, agradecer hacer la lista de agradecimiento cada noche, y dormir con gratitud.

Deseo despertar la importancia de aprender a ser más conocedores de este mundo emocional para transmitirlo al mundo. Si uno está bien, se contagia el clima emocional, contagiemos la epidemia de las emociones positivas en este contexto de pandemia tan toxico, escribamos el libro del bienestar emocional en pandemia, con nuestro ejemplo de vida.

Comencemos por lo pequeño, por mi interior, luego por el de al lado y así de apoco a crear comunidades resilientes, maduras y autónomas emocionales con inmunidad emocional.

Este trabajo lo realizo leyendo, investigando, sacando apuntes de conferencias, aprendemos hasta el último día de nuestra vida. Deseo de todo corazón que te sirva.

Por Veronica García Torrent

