Signo por signo: así será tu 2022 de acuerdo a la astrología occidental

SOL O ASCENDENTE EN ARIES

Un año comenzando con buenas ondas y vibraciones, Marte en conjunción con la Luna en Sagitario se siente dinámico, entusiasmado y con ganas de expandirse en nuevos proyectos. Kirón te invita a seguir observando las trabas en tus emprendimientos y lo que está influenciando: miedos inconscientes y alguna historia familiar ancestral. Si podés, registrá esta información, que a futuro será muy importante para que los planes sigan fluyendo.

SOL O ASCENDENTE EN TAURO

Urano en Tauro se pone en modo creativo y hace que la tierra haga los movimientos necesarios que se adecuen a tu vida actual. Puede que sigan los cambios y que vengan de la mano del algún viaje largo o de estudios superiores. El año comienza con mucha pasión, seducción y ganas de compartir en profundidad con amigos y pareja. Articular la profundidad y la libertad será clave.

SOL O ASCENDENTE EN GÉMINIS

Este año comienza con mucha visión de cuál es la hoja de ruta para avanzar. La conjunción con Plutón y Venus hace que puedas ver profundo sobre tus deseos y hacia dónde direccionar tu vida. Tu energía, siempre en búsqueda de nuevas formas, hace que tus finanzas se vean muy bien proyectadas. Momento de fertilidad en los proyectos, la pareja o cualquier cosa a la que quieras enfocarte. La clave es poder bajar de lo mental a lo real y lo posible, date un respiro todos los días.

SOL O ASCENDENTE EN CÁNCER

El año comienza divertido, positivo y con una dirección hacía donde encaminar tu energía. Puede ser que te sientas un poco más irritable o con ansiedad, el aspecto de la Luna en Sagitario con Marte hace que despierte mucho fuego en el ambiente. La clave para la energía canceriana es cuidarte lo más posible a nivel emocional. Las técnicas de meditación podrían ayudarte para tener una mejor calidad a la hora de brindarte a los demás.

SOL O ASCENDENTE EN LEO

El comienzo de año para vos se da de una manera muy práctica y creativa. El Sol en Capricornio, en diálogo con Urano, hace que te puedas proyectar en el ámbito profesional con objetivos y propósitos claros. Es posible que sientas mucho sentimiento de libertad y creatividad. Aprovechá para sacarlos afuera y compartirlos con los demás. Buen momento para romances y para conocer nuevas personas e irradiar tu brillo interior.

SOL O ASCENDENTE EN VIRGO

El año comienza de manera práctica, poniendo los pies en la tierra y buscando nuevos rituales que te conecten con el 2022. La energía fluye con todas las ideas que te surgen para proyectar ventas y profundizar en la estrategia de comercialización para llegar al público que deseás. Durante el año se van a encontrar opuestas las energías de Júpiter y Neptuno al Sol. Conectar con la espiritualidad es la clave para llevar a tierra la energía del amor y la expansión.

SOL O ASCENDENTE EN LIBRA

El año comienza con la revisión de los vínculos, será una oportunidad para sentirnos más abiertas a nuevas amistades, pareja, soci@s. Antes es importante hacer el trabajo previo de poder dejar ir aquellas relaciones que no me representan en el momento actual. Mercurio te da el poder de comunicar lo que sentís que ya no va más. La Venus en Capricornio te ayuda a concretar tus proyectos. Mucha energía creativa para incluir el arte en tus iniciativas.

SOL O ASCENDENTE EN ESCORPIO

Comienza el año con mucha intensidad en el ámbito de las relaciones, la pareja, los amigos, los socios. Dejate llevar por la intuición y compartí con aquellas personas que te nutren. A nivel familiar, puede que salgan algunos trapitos al sol, el enojo y el rencor no son buenos compañeros. Si podés, sé frontal con las cosas que te duelen y mostrá tu vulnerabilidad. Habrá mucho lugar para la creatividad, para sentirte expandido como artista, por más que no lo seas. Date el tiempo para vibrar con esa energía.

SOL O ASCENDENTE EN SAGITARIO

El año comienza con toda la energía y el vigor, ya que tanto Marte como la Luna se encuentran en Sagitario. Seguramente te sientas estimulada para avanzar de acuerdo con lo que palpite en tu corazón. Solo observá tu entusiasmo, a veces esto puede ser un exceso y las personas que están a tu alrededor no lo podrán comprender. La materialización de tus proyectos dependerá mucho de la organización que tengas, tanto sea a corto, mediano y largo plazo.

SOL O ASCENDENTE EN CAPRICORNIO

El año comienza con el Sol en tu signo, esto te trae mucha convicción para poder proyectar a futuro tus prioridades, tanto a nivel personal, familiar, laboral, vincular, etc. Continúa la tensión entre Urano y Saturno, lo que hace que haya cierta incomodidad en todos los cambios proyectados y la estructura que te sostiene. La pregunta es si podés seguir sosteniendo esos cimientos o es momento también cambiarlos y darle un nuevo sentido a tu vida.

SOL O ASCENDENTE EN ACUARIO

Los cambios lentos pero constantes continúan y vienen para quedarse. Animate a soltar estructuras, a estar creativo y con intuición para crear la vida que deseás. Todas las ideas de sustentabilidad, cuidado del planeta y comunidad son muy afines a tu momento energético y las podés seguir desarrollando. Saturno te desafía a tener mucho trabajo, pero a la vez te estimula para que tu vida se siga expandiendo. Conectate todos los días un ratito con la tierra, la naturaleza y tu respiración.

SOL O ASCENDENTE EN PISCIS

Júpiter y Neptuno van a estar paseando por esta zona pisciana. Este será un año maravilloso, de poder contactarte con la profundidad de tu ser y, a la vez, poder expandirte en todo ese poder espiritual que hay en vos. La clave es conectarte con la intuición, el arte, la espiritualidad en cualquiera de sus formas. Esto te va aportar claridad y visión para poder seguir cumpliendo tu misión, que seguramente esté relacionada con nutrir y brindar amor a los demás.