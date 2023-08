Alerta por una nueva estafa en WhatsApp: prometen dinero a cambio de likes en YouTube

En las últimas horas comenzó a circular una nueva estafa en WhatsApp: se trata de una falsa oferta laboral de modo freelance, en la que los ciberdelincuentes envían mensajes con la propuesta de pagar hasta más de medio millón de pesos por día a cambio de darle Me gusta a videos de YouTube y publicaciones en Instagram.

El engaño consiste en el envío de enlaces de videos o publicaciones para que los usuarios vean y, luego, antes de realizar el primer pago por el supuesto trabajo, el pedido de un depósito inicial para habilitar el sistema de recompensas. Cuando la víctima realiza la transferencia, los delincuentes la bloquean y no hay manera de recuperar el dinero.

Esta modalidad de fraude virtual tiene diferentes versiones, de acuerdo a las denuncias de los propios usuarios en las redes sociales. La más común es la que promete el pago de 600 pesos por cada dos tareas que los supuestos empleadores asignan. Estos “trabajos” consisten en darle Me gusta a un video, o empezar a seguir un perfil en Instagram.

Para ir acumulando el dinero, los usuarios deben enviar una captura con el like. Luego, para empezar a cobrar, los delincuentes piden un depósito que sirve, según ellos, para habilitar el sistema y seguir recibiendo tareas. Pero la realidad es que después de esa transferencia, los estafadores desaparecen y bloquean a la víctima.

Otra versión, que también fue denunciada, consiste en solicitar al usuario que se baje una aplicación para pasar los datos de la cuenta a dónde recibirán los pagos. De esta manera, los ciberdelincuentes logran acceder a contraseñas y datos bancarios y consiguen vaciar las cuentas de sus víctimas.

Cómo detectar y evitar este tipo de estafa

Lo primero y principal hay que prestar atención a los mensajes. Generalmente, están mal escritos y contienen errores de puntuación y gramaticales.

No revelar información confidencial (datos bancarios, contraseñas, etc) por correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas no solicitadas, ni compartirlas por ninguna aplicación.

Verificar siempre la dirección URL de los enlaces antes de hacer clic y no descargar aplicaciones de dudosa reputación. Existen diferentes aplicaciones que los delincuentes usan para tomar control de los dispositivos de sus víctimas y acceder a sus home bankings.

Asegurarse de que la dirección comience con “https://”. No navegar por sitios que utilicen el protocolo http y no el https (Protocolo de transferencia de hipertexto seguro).