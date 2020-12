América Latina: cómo la pandemia aceleró la adopción de tecnología

Nicolás Kaplun, general manager de Globant Latinoamérica, dialogó con el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio, en la tercera edición del evento “Inteligencia Artificial” sobre la acogida de esta tecnología en la Argentina y en toda la región.

Para el especialista, la crisis sanitaria a nivel global provocó que los aspectos aspiracionales de las compañías se transformen en el “deber ser”, en mandatos que debían incorporar rápidamente para no quedarse atrás en una época que exige cambios inmediatos.

“Las cuestiones que antes eran un ‘¿cómo lo vamos a hacer?’, hoy fueron esenciales para capitalizar oportunidades o neutralizar amenazas. Sobre todo, se vio en la tecnología, pero también en la metodología y la cultura, que quedó impactada para bien”, consideró Kaplun.

En esa misma línea, indicó que los procesos tecnológicos se “aceleraron drásticamente”, principalmente porque las resistencias que existían en la prepandemia pasaron a estar vehiculizadas y la agilidad se convirtió en “la máxima prioridad” para transformarse en organizaciones de alta frecuencia y resolver cuestiones logísticas.

“Algo que era inherente a nuestra cultura de pronto se transformó en lo que había que hacer en todos los aspectos e industrias. Para nosotros fue el costado positivo de un año negativo”, agregó.

Respecto de cómo impactará este 2020 en la transformación de los negocios, Kaplun consideró que hay sectores que ya se coronaron como “ganadores” por estos cambios, aunque para otros todavía hay que esperar que las organizaciones se acomoden y que la tecnología evolucione aún más.

“Hay gente que se adaptó y adoptó usos y costumbres, como el caso del comercio electrónico. Es decir, tuvo una transición satisfactoria y ya no vuelve para atrás, le agarró el gusto. Pero, más allá de eso, hay una parte de incertidumbre: en un mundo volátil, no sabemos cuándo esto se termina de resolver y cuánta de esta adopción va a seguir siendo necesaria cuando volvamos a un mundo que no va a ser ‘A’, sino un ‘A prima'”, indicó.

Con la mirada puesta en América Latina, Kaplun resaltó que la región “está abrazando muy fuertemente la tecnología en general” y que “para haber partido más tarde, está avanzando más rápido que, tal vez, en otras latitudes del hemisferio norte”.

“Estas brechas se están cerrando muy rápidamente, porque generan beneficios económicos y son autosustentables. Se están realizando inversiones y muy contundentemente”, destacó.

La inteligencia artificial no reemplaza al talento

Por último, el general manager de Globant Latinoamérica desmitificó que los robots vayan a reemplazar el trabajo tradicional y recordó que antes la gente le tenía miedo al tren por su alta velocidad. En ese aspecto, remarcó que es “natural que haya cierta resistencia, porque somos humanos y está en nuestra naturaleza, lo cual tal vez no da cierta prudencia, pero no es más que eso”.

“A la inteligencia artificial en Globant nos gusta llamarla inteligencia aumentada, porque te permite ser más potente. Los empleados siguen haciendo su aporte artesanal, salvo que tienen otras herramientas para potenciar su trabajo. Es más, es algo que te lo exige el talento y no es ninguna novedad de que el talento es la madre de todas las batallas. Entonces, la IA no es algo que te da solo más performance, sino que te deja más atractivo hacia el talento que es lo más importante para dar a una organización como la nuestra”, concluyó.