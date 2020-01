Brasil multó a Facebook por la filtración de datos

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil multó con 6.6 millones de reales (unos 1.6 millones de dólares) a Facebook por la filtración de datos de 443.000 usuarios brasileños que fueron utilizados por la consultora internacional Cambridge Analityca.

“Es evidente que los datos de los cerca de cuatrocientos y cuarenta y tres mil usuarios de la plataforma estaban en disposición indebida por parte de los desarrolladores de la aplicación this is your digital life para finalidades, al menos cuestionables”, concluyó el Departamento de Protección del Consumidor (DPDC), dependiente del Ministerio de Justicia.

Según ese organismo, el procedimiento administrativo investigó la violación de los datos personales de los consumidores contratantes de la plataforma de Facebook. También si alguien había tenido un acceso incorrecto a dichos datos, teniendo en cuenta la forma de consentimiento del usuario.

El caso comenzó a investigarse luego de que los medios de comunicación dieran a conocer que en abril de 2018 que usuarios brasileños de Facebook podían haber sido víctimas de uso indebido de sus datos por parte de la empresa de consultoría política Cambridge Analytica.

De acuerdo con Facebook, de los cerca de 87 millones de usuarios que tuvieron sus datos expuestos, unos 443.000 son en Brasil y ya fueron notificados sobre lo ocurrido.