Caída masiva de internet: dejan de funcionar sitios web de todo el mundo

Un apagón masivo de internet tiene al mundo en vilo. Esta interrupción afectó a decenas de sitios web de todo el mundo hoy por la mañana, como plataformas de noticias y de redes sociales.

Según Reuters, el sitio web minorista de Amazon también pareció enfrentarse a una suspensiuón de sus servicios.

En este caso puntual, dejó de funcionar casi por completo durante algunos minutos. Los principales sitios web operados por medios de comunicación como Financial Times, The Guardian, New York Times, CNN y Bloomberg News también estaban caídos.

Alex Hern, periodista de tecnología en The Guardian, indicó que interrupción masiva de Internet se remonta a “una falla en una red de distribución de contenido (CDN) administrada por Fastly“. Si bien no existe en Argentina, se trata de un proveedor estadounidense de servicios de computación en la nube.

Por medio de un hilo en Twitter, Hern exhibió que el apagón masivo empezó poco antes de las 11 am, hora del Reino Unido, e hizo que los visitantes de una amplia gama de sitios recibieran mensajes de error que incluían “Error 503 Servicio no disponible” y un escueto “error de conexión”.

Continuando con los problemas que produjo Fastly a nivel global, el periodista complementó que ejecuta una “nube de borde que se supone que acelera los tiempos de carga de los sitios web, los protege de los ataques de denegación de servicio y los ayuda lidiar con ráfagas de tráfico”. Sin embargo, terminó ocurriendo todo lo contrario.