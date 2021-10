Cómo bloquear a un contacto de WhatsApp para que no pueda escribir en un grupo sin expulsarlo

En grupos de estudio, laborales, familiares muchas veces no hace falta que todos los miembros puedan escribir. Para eso, la plataforma ofrece una función: que solamente puedan enviar mensajes los administradores. El truco también aplica para “bloquear” a un amigo al que queremos “silenciar” un rato.

La clave para esto es ser administrador del grupo para poder elegir quiénes mandan o no mensajes. Esto significa que WhatsApp permite, dentro de la configuración de los grupos, elegir que solamente puedan escribir mensajes los administradores. Dicho de otra forma, los demás miembros podrán leer, pero no responder. En los grupos en los que no podemos escribir por esta función aparece un cartel en la parte inferior que indica “Solo los administradores pueden enviar mensajes”.

Cómo configurar mensajes solo de administradores en los grupos de WhatsApp

-Abrir el menú “Información del grupo”

-Elegir la opción “Ajustes del grupo”

-En “Enviar mensajes” cambiar de “Todos los participantes” a “Solo administradores”.

En esta misma sección también se puede elegir que solamente los administradores cambien el asunto, el ícono, la descripción y la opción de mensajes temporales.

Cómo evitar que te sumen a grupos

Otra opción para tratar de manejar mejor WhatsApp es evitar que cualquiera nos agregue a un grupo sin nuestro permiso. La aplicación permite en su configuración que no nos puedan sumar a un grupo de forma compulsiva. Ese el paso a paso para evitar que nos sumen a un chat grupal automáticamente y tengan que enviarlos una invitación.

-Entrar en Configuración de WhatsApp (Ajustes) y acceder a la sección “Cuenta”.

-Ir a “Privacidad” y en la sección “Grupos” elegir “Mis contactos, excepto…”.

-Seleccionar todos los contactos con el símbolo de la esquina superior derecha para que nadie pueda agregarnos a un grupo directamente.

-Otra opción es seleccionar “Mis Contactos”, para que solamente las personas que tenemos agendadas puedan sumarnos a un grupo, pero no los desconocidos.