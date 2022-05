Cómo borrar el historial de Google Maps para proteger la privacidad

Igual que ocurre en diferentes softwares, Google Maps cuenta con un historial que registra los movimientos en la aplicación. En este caso, lleva un detalle de las ubicaciones incluyendo datos como la fecha y la hora, además del recorrido realizado.

A continuación, te contamos cómo borrar el historial de ubicaciones en Google Maps

Si no querés que Maps muestre los sitios que visitaste recientemente, una opción es borrar el historial de ubicaciones en la app de mapas de Google. Eso significa que se puede quitar el listado de sitios, caminos que se tomaron, fecha y hora.

El primer paso es abrir Google Maps y tocar la imagen de perfil que aparece en el sector superior derecho.

Luego hay que tocar en “ Tus rutas ”, donde aparecerá el detalle de ubicaciones.

”, donde aparecerá el detalle de ubicaciones. El siguiendo paso es tocar los tres puntos que están arriba a la derecha de la pantalla, junto a “Rutas”.

Cómo desactivar el historial de ubicaciones

Una opción más drástica es impedir que Maps registre tus movimientos. La aplicación tiene una opción para configurarse de ese modo.

Una vez más hay que tocar la foto de perfil.

Después hay que ir a “Tus datos en Maps”, donde encontrarás una serie de controles y opciones para personalizar la herramienta.

Por último, otra opción es usar el modo incógnito de Google Maps, que desactiva temporalmente el almacenado de las ubicaciones, sin guardar los recorridos ni las búsquedas realizadas.

Cabe mencionar que, al no poder acceder a los datos del usuario, no hay una personalización de la experiencia en Maps. Además, no hay ayuda con el historial de direcciones, no se puede acceder a los mapas sin conexión, tampoco compartir la ubicación.