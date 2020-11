Cuáles son los celulares que no podrán navegar más en Internet

Los dispositivos que tienen la versión de Android 7.1.1 Nougat no podrán validar las certificaciones. Esto traerá como consecuencia que no se pueda acceder a una gran cantidad de páginas web, por lo que podría volverse aún más complicada la navegación en internet y se correría el riesgo de ingresar a sitios que no sean seguros.

Los modelos de Android que ya no tendrán Internet

-LG X style

-Sony Xperia Z3

-Sony Xperia XA

-Samsung Galaxy S7, S6, S5 y J5

-Samsung Galaxy Note 5

-Huawei Mate 8

-LG G4 BEAT

-Lenovo Moto G⁴

-LG G5

-Huawei P8

-Huawei G7

-Nexus 5, 6 y 7

Cómo hacer para comprobar en el smartphone esta situación: puedes verificarlo consultando la versión del Android que tienes, esto puedes hacerlo accediendo al apartado de “Configuración”, luego buscar “Acerca del teléfono” y finalmente “Información de Software”, donde podrás ver la versión que tiene tu celular.