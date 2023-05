¿Cuándo se habilita en Argentina “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”?

Foto vía Nintendo

Este viernes 12 de mayo, después de mucha espera, sale a la venta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela de Nintendo a uno de los videojuegos más aclamados de la historia: Breath of The Wild. En las últimas horas, las críticas y análisis de la prensa en todo el mundo parecen confirmar que este título seguirá el mismo camino de gloria.

La plataforma OpenCritic, que agrupa críticas de todo el mundo, ya lo tiene cómo el juego mejor calificado de la historia, con 97 puntos sobre 100, a través de 62 análisis distintos. Mientras que Metacritic, otra plataforma similar, lo coloca en el puesto número 30, con 96 puntos de 86 críticas diferentes.

“Cuando sos adulto es fácil olvidarse de cómo divertirse. Juegos como Zelda te ayudan a recordar que, si mirás las cosas de la forma correcta, la diversión está en todos lados”, dijo Keza MacDonald para The Guardian. “Nada ni nadie nos había preparado para lo que nos hemos encontrado en nuestro regreso a Hyrule con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, una obra que no solo ha superado nuestras más altas expectativas, sino que las ha destrozado sin miramientos y nos las ha tirado a la cara para llevarnos a vivir las que han sido, sin duda alguna, las mejores horas que hemos pasado nunca junto a un videojuego”, fue la opinión de los españoles de Vandal y estos son solo dos ejemplos entre decenas.

Desde 2017, The Legend of Zelda: Breath Of The Wild revolucionó el mundo de los videojuegos demostrando las verdaderas posibilidades de un juego de “mundo abierto”: ir al rincón del mundo que quisieras sin paredes que te bloquearan tu camino, solo delimitado por tus habilidades; un sistema de física que responde a una lógica comprensible y apta a la experimentación y un set de habilidades que te permiten alterar esas condiciones de distintas formas. Todo, enmarcado en un mundo abismalmente expansivo y una historia atrapante, ambos elementos que el jugador puede descubrir a su propio ritmo.

Mucho de esto sirvió de inspiración para incontables videojuegos desde entonces. El más relevante, sin duda, es Elden Ring, que ganó el premio al videojuego del año en diciembre de 2022.

Cuándo se habilita en Argentina The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el nuevo videojuego de Nintendo, estará disponible desde la una de la mañana en Argentina en el formato digital. Ya se puede hacer la precarga del juego para comenzar en cuanto se habilite.

Qué precio tiene y como comprar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Este nuevo juego es el primero que Nintendo cobrará a u$s70. En nuestro país, en la tienda oficial de Nintendo para Argentina, se traduce a $13.459 más impuestos. Agregando los cargos extra el precio en el resumen de la tarjeta sería de aproximadamente $23.553,25

Una recomendación es aprovechar para comprar los nuevos “vouchers” de Nintendo. Quienes tengan una suscripción a Nintendo Switch Online podrán comprar estos dos vouchers por $18.999 (aproximadamente $33.248,25 con impuestos) y canjearlos por dos juegos de la tienda online. De esta forma, se estarán llevando un segundo juego a mitad de precio, informó el portal Ámbito.