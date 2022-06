Error 404 y otros más en internet: qué son y cómo se resuelven

Es ocasiones cuando se navega en la web, al ingresar a un sitio, en vez de mostrar contenido se indica un error con un código específico dando a entender que la página no está disponible o no existe. Los códigos más populares son 404 y 500.

Estos hacen parte de lo que se conoce como códigos de estado HTTP, y cada uno de estos indica algo diferente, sin embargo, estos códigos hacen parte del funcionamiento normal del internet.

Dichos códigos son mensajes de permiso que se transmiten internamente entre el navegador que el usuario está utilizando, como Google, y el servidor.

Esta interacción entre el navegador de preferencia, el computador y el sitio web seleccionado, se genera en códigos y cada uno de ellos significa algo diferente, aunque normalmente son permisos. Es decir, cuando se desea ingresar a un sitio web y tener acceso a su contenido, este solicita acceso para ingresar en el sistema del computador y mostrar la información.

Normalmente, esta interacción de código, el usuario no la nota, ya que lo único que se puede ver es el sitio cargando o no, y ocurre en cuestión de segundos. En el único momento en que una persona va a tener la posibilidad de ver en su pantalla estos códigos es cuándo existe un error y se avisa en la pantalla.

La mayoría de los errores corresponden a enlaces rotos, en pocas palabras, la página web en cuestión ya no existe, es decir, su contenido, pero el link que se coloca en la barra de texto ubicada en la parte superior de la pantalla cuando se está dentro de Google, aún circula por el internet.

Esta situación se conoce como putrefacción de enlaces, haciendo una metáfora a la basura que queda en las calles de las ciudades pudriéndose cuando el camión no se la lleva, al igual que los enlaces que no son retirados y provocan molestias en los usuarios que no encuentran la información.

Los errores más comunes

Error 404

Ocurre porque el recurso a visitar fue retirado. Un caso común es cuando en las tiendas on-line se quita un producto del catálogo pero continua apareciendo en los resultados de búsqueda de Google.

Error 505

Se presenta cuando el servidor tiene un daño. En estos casos el inconveniente es temporal y después de unos segundos se ingresa sin problemas al sitio web.

Hay alguna manera de solucionar estos errores

Es muy poco lo que el usuario puede hacer porque no es su culpa. Además, estos errores que se traducen en enlaces rotos de recursos que ya no están disponibles en internet, son considerados algo normal de la web.

Sin embargo, las personas tienen la posibilidad de ingresar al directorio que contiene todas las direcciones web registradas, en este enlace, allí se puede buscar un sitio en específico para verificar si existe o si fue retirado.