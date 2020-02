¿Recibiste una notificación de Find My Mobile en tu teléfono Galaxy que no entendías? No te preocupes porque no eres el único. La compañía explicó que la mandó “por error mientras se hacían pruebas en los servidores”, informó Twitter.

Hoy, una notificación de Find My Mobile 1 ha aparecido en determinados dispositivos #Galaxy. Esta notificación ha sido enviada por error mientras se hacían pruebas en los servidores. No ha tenido efecto en los terminales, ni en su privacidad. Sentimos las molestias ocasionadas💙 — Samsung España (@SamsungEspana) February 20, 2020

Mi perro comenzó a ladrar muy fuerte. Desperté y vi la notificación 1 del "Find my mobile", en la paranoia no sé por qué pensé "Ya vienen…" pic.twitter.com/nOi1jd7hR9 — ʟᴜɪ ꜱᴜꜱᴛᴀɪᴛᴀ (@lui_albion) February 20, 2020

Haha 🙋🏻‍♀️, alguien más la recibió? https://t.co/aCoE1r636v — Trini (@trini_lm) February 20, 2020

