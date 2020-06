Tres peinados “anti frizz” para los días de humedad

El pelo con frizz es un problema que sufren muchas mujeres y se debe a que su cabello es muy poroso y al absorber éste la humedad, se eriza. Otra de las razones por las que el cabello se llena de frizz es porque está demasiado seco. Sabemos que esos momentos en que la humedad ataca tu pelo, no son nada agradables, por eso acá te mostramos varios peinados que podrían ayudarte a lucir muchos mejor en esos días. No te asustes, aunque no te lleves muy bien a la hora arreglarte, son sencillos y acá te damos los pasos a seguir para que te resulte súper sencillo hacerlos.

El primero de los peinados es el conocido cómo, “Bubble pony tail”. Es súper fácil de hacer y muy trendy. Vas a necesitar 4 o 5 gomitas de pelo, para poder hacerlo. Primero tenes que hacerte una colita en el cabello, después dividir la colita en partes iguales y colocar una gomita en cada una de esas partes. Luego abrís el pelo en cada tramo para darle el efecto “burbuja” ¡de ahí su nombre!

Otro de los peinados es el “Corona trenzada”, Vas a necesitar una horquilla y una gomita de pelo. Primero comenzá a hacerte una trenza cosida del lado izquierdo, después cuando termines, sujetá con una horquilla para que no se desarme. Y armá la trenza del lado derecho. Y por último uní los dos extremos de las trenzas y atá con la gomita para el pelo.

El tercero de los peinados, es el conocido como “rodete con trenza”. Todas recurrimos al clásico rodete cuando nuestro pelo tiene un mal día, debido a la humedad. Pero con este peinado vas a poder hacer algo diferente, para poder combatirla.

Para hacer este que es uno de los más fáciles peinados, vas a necesitar gomitas de pelo y horquillas.

Hacete una colita, separá el pelo de la colita: por un lado 1/3 y por el otro, las 2/3 partes. Después usá las dos terceras partes de la colita para armar un rodete.

Sujetá el rodete con horquillas y con el mechón de pelo que te quedó suelto, armá una trenza.

Por último, colocá la trenza alrededor del rodete y sujetá con horquillas.