Desde que el presidente Alberto Fernández estableció la cuarentena obligatoria en el país por el coronavirus, las redes sociales se llenaron de videos, audios e imágenes que se viralizaron rápidamente.

Entre los virales que vieron la luz en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio, el actor y locutor Mariano Chiesa subió un video en su cuenta de Instagram.

“El coronavirus en primera persona desafía a las negadoras y los negadores que siguen sin aislarse y quedarse en la casa, a que no se la hagan tan fácil. Una creación de @marianochiesa y @pauldelcampo, dirigida por @anibalvecchio, con producción de @bushicontenidos, que pretende que reaccionen los que ni siquiera reaccionan a una cuarentena obligatoria. #QuedateEnCasa”, escribió Chiesa al compartir el video.

“Una obra maestra que nos hace razonar 👏👏👏👏. Tengo piel de gallina“. “Ufff. Que fuerte. Y que necesario. La gente pareciera que no entiende lo que estamos viviendo”. “Zarpado!!! Me pegó tanto que salí corriendo a reiterar el lavado de manos. Gracias!! 🙌”, fueron tan sólo algunos de los comentarios que recibió el locutor.

Un locutor le puso su voz al coronavirus y se burló de los “negadores” Un locutor le puso su voz al coronavirus y se burló de los “negadores”Mariano Chiesa, reconocido actor y locutor, compartió un video donde habla como si fuese el virus, y se dirige a “los que ni siquiera reaccionan a una cuarentena obligatoria”. Posted by Misiones Cuatro on Monday, March 23, 2020

“Che, vos, negador”, el video de IGTV de Chiesa, explica lo simple que es contagiarse a partir de los descuidos. “Haceme un favor, preguntale la hora a esa señora que ya casi son las tres y veintitrés. Me encanta esa hora, porque con la T y la V salieron imperceptiblemente de su aliento y en medio de medio metro de distancia yo ya logré entrar dentro tuyo sin que te dieras cuenta“, comienza diciendo el texto.

“Yo ya estoy acá y cada hora que te paseas sigo dándome más vida, seguís dándome más vida porque aunque tengas barbijo, guantes, desinfectante o alcohol en gel, vos te seguís moviendo y me seguís mirando y mientras yo me sigo desparramando, che, vos, negador, dale… no me la hagas tan fácil”, finaliza el video.

