Una santiagueña alza la voz en Latinoamérica para las mujeres con VIH

Nacida en Añatuya y radicada en la capital de Santiago del Estero, la trabajadora social comenzó a formar parte de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH (ICW Latina), desde que fue diagnosticada, en el año 2017.

Desde el primer momento, Cintia Gerez trabaja por los derechos de las mujeres con VIH, especialmente de las jóvenes, adolescentes y niñas.

Este año junto a sus compañeras de la región de Latinoamérica y el Caribe hispano, ganaron un proyecto que está actualmente en ejecución, denominado “We Know, We Can”, en el que la santiagueña representa a la Argentina.

Al hablar de este proyecto, Cintia destaca que la importancia de la beca radica en que es una investigación sobre mujeres con VIH elaborada y realizada justamente por jóvenes que entienden mejor que nadie la situación desde que son diagnosticadas.

Sobre el proyecto

“We Know, We Can” es una iniciativa desarrollada y liderada por el área de Adolescentes y Jóvenes de ICW latina. Tiene como finalidad analizar las brechas y desafíos en una recopilación de información estratégica desglosada sobre salud, vida y educación de mujeres adolescentes y jóvenes con VIH entre 15 a 29 años en cuatro países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Honduras y Nicaragua, liderados por Keren Dunawey, Sara Hernández, Kenia Donaire, Karla Gómez y Cintia Gerez.