Ventana del miedo: elegí una y conocé lo que perturba tu alma

El miedo es una de las emociones básicas de adaptación y supervivencia. Sin embargo, muchas veces desconocemos el origen de nuestro padecimiento y hasta nos cuesta reconocer la sensación que determinada situación nos genera. Ahora bien, la selección de alguna de las imágenes de este nuevo test psicológico puede ser clave para entender aspectos centrales, y quizás ocultos, de nuestra personalidad. Solo basta que mires con atención y elijas una ventana.

Elige la ventana que más te asusta y te revelará lo que no da paz a tu alma.

Ventana 1

Si tu mente se enfocó en la primera imagen, significa que a menudo te sientes frustrado. Eres una persona abierta y amistosa y eso te lleva a confiar en personas en la que no deberías depositar tu confianza. Incluso a veces tienes que decepcionar a personas cercanas.

En muchos casos te gustaría vivir en una isla deshabitada para no encontrarte con una gran cantidad de gente malvada y mentirosa.

Desafortunadamente, no saber en quién puedes confiar te genera una frustración inevitable. Pero no te preocupes, solo piensa en lo diferente que eres de este tipo de personas.

Ventana 2

Tu alma está abrumada por la sensación de vacío. Tienes un gran corazón y siempre estás dispuesto a ayudar a los demás. De hecho, si alguien a tu alrededor se mete en problemas, serás el primero en acudir al rescate.

Ahora bien, eso no significa que tengas que resolverlos por ellos. Además, cuando vos necesitas ayuda, muy pocas personas se muestran capaces de responder a todo lo que hiciste por ellos.

Tienes dificultades para rechazar a los demás, pero es necesario que aprendas a decir “No”.

Ventana 3

Tu alma está sufriendo una pérdida. Regresas al pasado, una y otra vez, experimentando esos momentos en los que todavía tenías lo que te falta ahora. Tu vida está abrumada por el hecho de que no puedes dejar este pasado. El dolor que surge desde dentro deja huellas en tu vida diaria y cada vez notas menos la belleza de la vida.

Abre la ventana de tu alma y deja entrar un poco de luz solar, verás que tus recuerdos también adquirirán nuevos colores.

Ventana 4

Tu alma está preocupada por la ansiedad, a pesar de que estás bien por fuera. Lo que está sucediendo en el fondo de tu alma es difícil de conciliar con tu trabajo diario.

El resentimiento que sientes es mucho más fuerte de lo que muestras externamente, de hecho vuelve a tu cabeza una y otra vez.

El miedo a que esto vuelva a suceder está constantemente en ti, por lo que tampoco puedes vivir una vida plena. Las heridas cicatrizan mal en tu alma y después de ellas quedan cicatrices. Intenta cambiar tu vida porque será mucho más fácil soportar el dolor.

Ventana 5

Te molesta la falta de confianza que tienes en ti mismo. “No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente hermoso, no lo suficientemente inteligente”, repites este mantra todos los días y afecta tu vida.

Te sientes peor que los demás, aunque no se refleje en tu comportamiento porque estás disfrazado inteligentemente. Si no crees en ti, no podrás tener éxito.

Mírate en el espejo y presta atención a todos los detalles. Eres una persona única, limitada solo por una autoestima insuficiente.

Ventana 6

El letargo se apoderó de tu alma. Te pones demasiadas cosas, casi imposibles. No puedes parar, siempre quieres ayudar a todo el mundo porque no puedes decir que no.

Sigues corriendo y actuando sin cuidar por completo a la persona que más lo merece: tú mismo. La vida se te escapa hasta que veas qué más puedes hacer por los demás, a quién puedes ayudar y qué puedes cambiar.

Tomate el tiempo para reiniciar, frenar y mirar a tu alrededor.