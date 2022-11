Estaba aburrido, construyó una máquina para hacer tostadas con manteca y se volvió viral

En los últimos días se viralizó a través de TikTok el ingenioso invento de un usuario para hacer tostadas con manteca “totalmente automatizada”. Se trata de una máquina muy original que soluciona el desayuno en pocos minutos.

Según contó en el video que se volvió viral, “estaba aburrido” hasta que se le prendió la lamparita y con mucha imaginación y creatividad diseñó este nuevo artefacto que podría revolucinar las cocinas de toda las casas. El invento está hecho a base de una tostadora desarmada y accesorio de una impresora 3D.

“Quería hacer una máquina que haga tostadas, pero que no solo las tueste sino que también le ponga manteca encima”, explicó el inventor en el clip publicado por la cuenta @thehacklifeyt.

Así explicó el procedimiento del artefacto: “Hice una especie de cinta de producción de tostadas con una cinta transpotadora que empieza en un lugar donde hay un depósito de panes y un motor hace que salga uno”.

Luego continuó con el paso a paso de la producción en serie de tostadas: “Sigue y se mete dentro de una tostadora desarmada. Ahí pasa un ratito y sale ya tostada con el tostado perfecto”.

Ahora es cuando llega lo más interesante del invento: el surtidor automático de manteca derretida. “En un vaso con un agujerito puse manteca y una resistencia de impresora 3D calienta todo y empieza a salir la manteca derretida en forma de gota”.

LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS

Al ver el invento, los usuarios de TikTok no se guardaron sus opiniones y muchos usuarios felicitaron al creador por su idea. “Arranca a las dos de la mañana para desayunar, sos un genio igual”, “Yo me aburro y me quedo mirando un punto fijo”, “¿Podes hacer algo así con fernet?” y “Yo me aburro y veo tik tok, pero este tipo, mis respetos”, fueron algunos de los mensaje que recibió.